Emekli maaşları ne zaman yatacak? 2021 Ocak SSK SGK Bağ-Kur memur emeklisi maaşı ne zaman yatar?

Emekli maaşları ne zaman yatacak? 2021 Ocak SSK SGK Bağ-Kur memur emeklisi maaşı ne zaman yatacak gibi sorulara arama motorlarında yanıt aranıyor. Binlerce memur emeklisini ilgilendiren açıklama geldi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yılbaşında sokağa çıkma yasağı nedeniyle emekli maaşlarının ne zaman yatacağı merak konusuydu.

EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00'da başlayıp, 4 Ocak 2021 Pazartesi gününe kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşların kısıtlama günlerine denk gelen aylıklarının erken ödeneceğini duyurdu.