Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, memur emeklilerinin maaşlarının erken hesaplara yatacağını söyledi. Milyonlarca emekli vatandaş emekli maaşları ne zaman, ayın kaçında yatıyor? Sorusunun yanıtını gündemde sıkça araştırıyor. Emekli olmak herkesin hayali ve sabırsızlıkla o gün bekleniyor. Emekli olduktan sonra ise her ay heyecanla beklenen maaş günü Bağ-Kur, SSK ve emekli sandığı olarak değişiklik gösteriyor. Tahsis numara sorgulamasının ne olduğuna dair bilgiler de merak edilerek araştırılanlar arasında yer alıyor. Memur emekli maaşları son rakamı 9 olanların her ayın 17'sinde, 7 olanların 18'inde, 5 olanların 9'unda, 3 olanların 20'sinde, 1 olanların 21'inde, 8 olanların 22'sinde, 6 olanların 23'ünde, 4 olanların 24'ünde, 2 olanların 25'inde, 0 olanların 26'sında aylıkları ve sürekli iş kazası sürekli iş göremezlik gelirleri ödeniyor.