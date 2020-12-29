Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, memur emeklilerinin maaşlarının erken hesaplara yatacağını söyledi. Milyonlarca emekli vatandaş emekli maaşları ne zaman, ayın kaçında yatıyor? Sorusunun yanıtını gündemde sıkça araştırıyor. Emekli olmak herkesin hayali ve sabırsızlıkla o gün bekleniyor. Emekli olduktan sonra ise her ay heyecanla beklenen maaş günü Bağ-Kur, SSK ve emekli sandığı olarak değişiklik gösteriyor. Tahsis numara sorgulamasının ne olduğuna dair bilgiler de merak edilerek araştırılanlar arasında yer alıyor. Memur emekli maaşları son rakamı 9 olanların her ayın 17'sinde, 7 olanların 18'inde, 5 olanların 9'unda, 3 olanların 20'sinde, 1 olanların 21'inde, 8 olanların 22'sinde, 6 olanların 23'ünde, 4 olanların 24'ünde, 2 olanların 25'inde, 0 olanların 26'sında aylıkları ve sürekli iş kazası sürekli iş göremezlik gelirleri ödeniyor.
Memur emeklilerinin maaşları erken yatacak.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk bir son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Selçuk yaptığı açıklamada, bu hafta yılbaşı tatili nedeniyle 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00'da başlayıp, 4 Ocak 2021 Pazartesi gününe kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşların sokağa çıkma yasağı günlerine denk gelen emekli maaşlarının erken ödeneceğini söyledi.
EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
Memur emekli maaşları son rakamı 9 olanların her ayın 17'sinde, 7 olanların 18'inde, 5 olanların 9'unda, 3 olanların 20'sinde, 1 olanların 21'inde, 8 olanların 22'sinde, 6 olanların 23'ünde, 4 olanların 24'ünde, 2 olanların 25'inde, 0 olanların 26'sında aylıkları ve sürekli iş kazası sürekli iş göremezlik gelirleri ödeniyor.
SGK ve Bağkur emekli maaşları son rakamı 9,7 ve 5 olanlar için her ayın 25'inde; 3,1 olanlar için 26'sında; 8,6, 4 olanlar için 27'sinde; 2 ve 0 olanlar için ise 29'unda yatıyor
EMEKLİ MAAŞI PAZARA DENK GELİRSE NE OLUR?
Bağkur, SGK ve memur emekli maaşları tahsis numarasının son rakamına göre hesaplara yatıyor. Emekli maaşı cumartesiye gelenlerin ödemeleri cuma, pazara gelenlerin ödemeleri ise pazartesi günkü gruba dahil edilerek veriliyor.
SSK EMEKLİLERİ MAAŞLARINI HANGİ TARİHLERDE ALIYOR?
4A SSK kapsamında emekli olanların emekli aylıklarının ödeneceği tarih tahsis numarasının son rakamına göre belirlenmektedir.
Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlara her ayın 17'sinde,
Tahsis numarasının son rakamı 7 olanlara her ayın 18'inde,
Tahsis numarasının son rakamı 5 olanlara her ayın 19'unda,
Tahsis numarasının son rakamı 3 olanlara her ayın 20'sinde,
Tahsis numarasının son rakamı 1 olanlara her ayın 21'inde,
Tahsis numarasının son rakamı 8 olanlara her ayın 22'sinde,
Tahsis numarasının son rakamı 6 olanlara her ayın 23'ünde,
Tahsis numarasının son rakamı 4 olanlara her ayın 24'ünde,
Tahsis numarasının son rakamı 2 olanları her ayın 25'inde,
Tahsis numarasının son rakamı 0 olanlara her ayın 26'sında aylıkları ve sürekli iş kazası sürekli iş göremezlik gelirleri ödenmektedir
EMEKLİ SANDIĞI EMEKLİ MAAŞ ÖDEME GÜNLERİ NE ZAMAN?
Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler
Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. günde
Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. günde
Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. günde
Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. günde
Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. günde
Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler
Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. günde
Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. günde
Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. günde
Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. günde
Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. günde
Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan üçüncü gruptakiler
Doğum tarihleri 00–33 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. günde
Doğum tarihleri 34-37 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. günde
Doğum tarihleri 38–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. günde
Doğum tarihleri 41–43 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. günde
Doğum tarihleri 44–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. günde
maaşlarını alırlar.
Emekli Sandığı maaş ödeme tarihi cumartesi gününe rastlayan grubun ödemesi cuma, pazar gününe rastlayan grubun ödemesi ise pazartesi günkü grup ile birleştirilerek yapılmaktadır.
TAHSİS NUMARASI NEDİR?
Tahsis numarası; SGK tarafından emekli maaşı bağlanan kişileri tek bir numara aracılığıyla takip edebilmek adına belirlenmiş numaradır. Emekli tahsis numaranızı öğrendikten sonra son rakamına bakarak emekli maaşınızı hangi gün alabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Kamu kurumlarında gerçekleştirilen pek çok işlemi online olarak yapabilme fırsatı sunan e Devlet, tahsis numarasının da öğrenilmesini kolaylaştırıyor.