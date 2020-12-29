Tüm dünyayı sosyoekonomik yönde etkisi altına alan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Türk fındık üretim ve ticaretini de olumsuz etkilediğini ifade eden Karan, salgına rağmen çiftçilerin üreterek tarımsal alanda ülke ekonomisine gerekli katkıyı sunduğunu ve sunmaya da devam edeceğini aktardı.

"FINDIK ÜRETİCİSİ, BAŞKAN ERDOĞAN'IN TABAN FİYATINI AÇIKLAMASIYLA MORAL BULDU"