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    • Ekonomi
    • 29.12.2020 19:52
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    • 29.12.2020 20:03
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    2020'yi güzel kapatan fındık üreticileri, 2021 yılı için de yüksek beklenti içerisine girdi

    Giresun Ziraat Odası Başkanı , serbest piyasada 2020 yılını 23,5 lira bandında kapatacak olan fındığın, 2021'de yeniden gerçek değerini göreceğini açıkladı. Öte yandan Karan, sanayicilerin ihtiyacı için stok yapıldığını belirterek, üreticilerin bu yıl ürününü ihtiyacı kadar pazara indirdiğini söyledi.

    AA
    Fındık üreticilerinden sanayici hamlesi

    Karan, yaptığı yazılı açıklamada, 2020 yılı fındık üretim, hasat ve ticaret dönemini değerlendirdi.

    Tüm dünyayı sosyoekonomik yönde etkisi altına alan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Türk fındık üretim ve ticaretini de olumsuz etkilediğini ifade eden Karan, salgına rağmen çiftçilerin üreterek tarımsal alanda ülke ekonomisine gerekli katkıyı sunduğunu ve sunmaya da devam edeceğini aktardı.

    "FINDIK ÜRETİCİSİ, BAŞKAN ERDOĞAN'IN TABAN FİYATINI AÇIKLAMASIYLA MORAL BULDU"

    Karan, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Türkiye'nin 2020 yılı tahmini fındık rekoltesinin 665 bin ton belirlendiğini anımsatarak şöyle devam etti:

    "Fındık üreticisi üretim anlamında bereketli bir hasat sezonu geçirdi. Pandemi nedeniyle morali bozuk olan üretici, hasat öncesi sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamış olduğu fındık taban fiyatıyla bahçesine yüksek moralle girdi. Toprak Mahsulleri Ofisinin 2020 yılı fındık alım fiyatı olan 22,5 lira, serbest piyasada 27 liranın üzerine kadar yükseldi. Fındık fiyatındaki bu yükseliş kasım ayında fındık tekellerinin müdahalesi sonucu 23,5 liraya kadar düştü."

    Serbest piyasada 2020 yılını 23,5 lira bandında kapatacak olan fındığın 2021'de yeniden gerçek değerini göreceğini kaydeden Karan, TMO'nun alım kampanyasını 30 Nisan 2021 tarihine kadar uzatmasının üretici için bir garanti olduğunu vurguladı.

    Karan, üreticilerin bu yıl ürününü ihtiyacı kadar pazara indirdiğini belirterek, "Üreticinin elinde halen fındık var ve bu fındığa da başta tekelciler olmak üzere sanayicinin ihtiyacı var. Üreticimiz de bunun bilincinde ve ona göre hareket ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

    Nurittin Karan 2021 yılının fındık üreticileri için bol ve bereketli bir yıl olmasını diledi.
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    Haberler Ekonomi 2020'yi güzel kapatan fındık üreticileri, 2021 yılı için de yüksek beklenti içerisine girdi