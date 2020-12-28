



Faiz, altın, hisse

Pandemi döneminde faizlerin düşmesiyle birlikte fonlar model portföylerinde hisse senedi oranlarını düşürmüş ve reel faiz de olmadığı için eurobond ve altına yönelmişlerdi. Şimdi ise geçen yıldan farklı olarak 2021 yılında BIST 50 hisselerinde fiyatlardaki iskontoların yüksek olması nedeniyle hisse senedi oranlarını artırdılar.

Hisse senetlerinin payı hem değişken hem de karma fonları içerisinde yükseldi. Endeks ve hisse fonlarına yönelik beklentilerin güçlendiğini görüyoruz.

Portföylerde faiz, altın ve hisse senedinin ağırlığının yükseldiğini görebiliriz.