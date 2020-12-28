Altın, dolar, borsa ve hisse senedi! 2021 yılında bunu yapan büyük kazanacak! Yükseldi... Tasarruflarını yatırım ve emeklilik fonlarında değerlendirenler için 2021 yılı reel getiri açısından kolay bir yıl olmayacak. Politika faizinin yüzde 17, enflasyonun yüzde 14.03 olduğu bir ortamda hem emeklilik, hem de yatırım fonlarında sepet oluşturmak önemli hale geliyor. Birikimini sadece para piyasası fonlarında değerlendirenler yüzde 14.03 olan enflasyon oranının altında bir ortalama gelir elde edebildi. Para piyasası fonlarının getirisi 2020 yılında yüzde 9.45 oldu.
Borçlanma araçları fonları ise yüzde 12.49 oranında değer kazandı. Yani sadece mevduata alternatif olarak fon alan yatırımcıların parası enflasyon karşısında eriyor. Bunun önüne geçebilmek için alternatif seçenekleri göz önünde bulundurmalı.
Enflasyona karşı...
Altın, döviz, yurt içi ve yurt dışı hisse fonlarından oluşan seçenekler; teknoloji ağırlıklı hisse fonları düzenli olarak endeksin üzerinde kazandıran istikrarlı performans gösteren fonlar tercih edilebilir. Risk kategorisine göre karma, değişken ve esnek fonlar yatırımcılar için farklı alternatifler oluşturacaktır.
Mevduata alternatif +3,+5 getiri sağlayan fonları tercih etmek, enflasyon karşısında da paranın değerini korumasını sağlayacaktır.
Faiz, altın, hisse
Pandemi döneminde faizlerin düşmesiyle birlikte fonlar model portföylerinde hisse senedi oranlarını düşürmüş ve reel faiz de olmadığı için eurobond ve altına yönelmişlerdi. Şimdi ise geçen yıldan farklı olarak 2021 yılında BIST 50 hisselerinde fiyatlardaki iskontoların yüksek olması nedeniyle hisse senedi oranlarını artırdılar.
Hisse senetlerinin payı hem değişken hem de karma fonları içerisinde yükseldi. Endeks ve hisse fonlarına yönelik beklentilerin güçlendiğini görüyoruz.
Portföylerde faiz, altın ve hisse senedinin ağırlığının yükseldiğini görebiliriz.
2021'de altın yükselir mi?
İslam Memiş, katıldığı yayında konuyla ilgili değerlendirmelerini aktardı. Memiş, altın fiyatlarında yeniden yükseliş yönünde ikinci bir dalganın görülebileceğini belirtti. Yaşanan sürece dair de değerlendirmelerde bulunan Memiş, gram altın fiyatının 540 TL'den 440 TL'ye kadar gerilediğini ve şu günlerde 450 TL ile 460 TL aralığında dengelendiğinin gözlemlendiğini aktardı. Aynı zamanda Memiş, vaka sayılarındaki artışın küresel ekonomilerdeki büyümeye dair endişeleri yeniden gündeme getirdiğini dile getirdi. Peki, altın ne zaman yükselir? Şimdi 2021 yılı gram altın tahmini vatandaşlar tarafından merak ediliyor.
2021'de gram altın ne olur?
Memiş, vaka sayılarındaki artışın küresel ekonomilerdeki büyümeye dair endişeleri tekrar gündeme getirmesinin emtia fiyatlarını olumlu anlamdan destekleyen faktörlerden olduğunu söyledi. Buna bağlı olarak da uluslararası piyasalarda altının ons fiyatının yeniden 2.020 dolar seviyesinin üzerinde bir atak gerçekleştirebileceğini, yani yeniden 2.000 dolar seviyesinin üstünde bir fiyatın görülebileceğini belirtti. Vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından gram altın özelinde de 2021 altın fiyatları merak ediliyor. Memiş, yükselişin yaşanması durumunda içeride de gram altının 480 TL seviyesinin üstüne ataklar yaşayabileceğini tahmin ettiğini aktardı.
2021'de dolar ne olacak?
Yatırımcılar dolar/TL kuru ne olacak araştırılırken, ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs'tan çarpıcı dolar/TL değerlendirmesi geldi. 2021 beklentilerini güncelleyen Goldman Sachs, hazırladığı raporda Türk Lirası 2021 beklentilerini tekrar revize etti. 2021'de dolar ne kadar olacak araştıran vatandaşlara, Goldman Sachs'a göre, 2021 yılında Türk Lirası'nın dolar karşısında tekrar değer kazanacağını belirtelim.
Neden sepet oluşturalım?
Son 5 yılda her sene yükselen fonların primi 2020'de yıllık bazda yüzde 105'lere kadar çıktı. Hisse senedi, karma fonlar, fon sepeti fonları ve emtia fonlar kategorisinden öne çıkan bu fonlar, fon sepeti oluşturmanın önemini ortaya koyuyor. Fon dünyasına yapılacak yatırım ile bir yılda yüzde 100 de kazanılabilir, yüzde 9 da.
Yüzde 9'luk getiriyle hiç risk alınmazken, yüzde 100 ile risk alınır. Bununla birlikte söz konusu riski gözlemleyebilme imkânı var. Uzun vadede fon performanslarına bakarak bunu görmek mümkün. Yıllık birikimli kazançların yükselebilmesi için farklı enstrümanları da portföylere dahil edebilmek önemli.
Fon sepeti fonu nedir?
Fon Sepeti, geleneksel yatırım fonlarına kıyasla daha fazla çeşitlilik sağlamak için tasarlanmıştır. Türkiye Sermaye Piyasaları Kurulu (SPK) 2006 yılında alternatif yatırım fonları hakkında bir dizi yeni düzenleme yayınlamıştır. Bu düzenlemelerin ardından ilk fon sepeti fonu 2007 yılında Yapı Kredi tarafından hayata geçirilmiştir.
SPK düzenlemelerine göre bir fon sepeti fon varlıklarının minimum %80'i yatırım fonlarından oluşturulur. Fon sepeti fonunun yatırım yaptığı fonlarının payı yatırım yapılan yatırım fonu büyüklüğünün %20'sini aşamaz ve yatırım yapılan bir yatırım fonunun portföy büyüklüğü fon sepeti fonunun portföy büyüklüğünün %10'unu aşamaz.
Yapı Kredi Bankası Dünya Fonları Fon Sepeti tek bir fona yatırım yaparak profesyonel yönetim aracılığı ile geniş bir fon yelpazesine yatırım yapma imkanı sağlar. Fon portföyünün minimum %51'i Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kayda alınmış yabancı yatırım fonlarının paylarından oluşmaktadır. Fon varlıklarının %25-75'i ise hisse senedi ve sabit getirili menkul kıymetlere yatırım yapan yerli ve yabancı yatırım fonlarına yatırılır.
Fon varlıkları,
%0-40 oranında EUR
%30-70 oranında USD
%0-40 oranında YTL
cinsinden menkul kıymetlere yatırım yapan yatırım fonlarında ve menkul kıymetlerde değerlendirilir.
Fon, Batı Avrupa, Kuzey Amerika, Latin Amerika, Doğu Avrupa ve Asya Pasifik ülkelerine yatırım yapan hisse senetleri ve yatırım fonlarına yatırılır.
Yapı Kredi Bankası Dünya Fonları Fon Sepeti, bu portföy yapısı ile yabancı para cinsinden yurtdışı piyasalarda yatırım yapmayı tercih eden ve risk alabilen yatırımcılara tavsiye edilir.