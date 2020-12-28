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    Ürettiği aracın % 77’sini ihraç etti

    , 11 aylık dönemde 150 ülke ve 10 3 milyar 887 milyon 641 bin dolarlık gerçekleştirdi. , demir ve demir dışı metaller, iklimlendirme sanayisi, kimyevi maddeler ve mamulleri ile makine ve aksamları sektörleriyle dikkatleri üzerine çeken kentte, en çok ihracat 3 milyar 477 milyon 248 bin dolarla otomotiv alanında yapıldı. verilerine göre, ’de 11 ayda traktör de dahil üretilen 1 milyon 181 bin 360 araçtan 834 bin 301’i ihraç edildi. Bu rakamda yüzde 20.7’lik paya sahip olan Sakarya, ürettiği 224 bin 312 aracın yüzde 77’sine denk gelen 172 bin 766’sını ihraç etti.

    Ürettiği aracın % 77’sini ihraç etti

    , 11 aylık dönemde 150 ülke ve 10 3 milyar 887 milyon 641 bin dolarlık gerçekleştirdi. , demir ve demir dışı metaller, iklimlendirme sanayisi, kimyevi maddeler ve mamulleri ile makine ve aksamları sektörleriyle dikkatleri üzerine çeken kentte, en çok ihracat 3 milyar 477 milyon 248 bin dolarla otomotiv alanında yapıldı. verilerine göre, 'de 11 ayda traktör de dahil üretilen 1 milyon 181 bin 360 araçtan 834 bin 301'i ihraç edildi. Bu rakamda yüzde 20.7'lik paya sahip olan Sakarya, ürettiği 224 bin 312 aracın yüzde 77'sine denk gelen 172 bin 766'sını ihraç etti.

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    Haberler Ekonomi Ürettiği aracın % 77’sini ihraç etti