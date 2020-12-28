Ürettiği aracın % 77’sini ihraç etti

Sakarya, 11 aylık dönemde 150 ülke ve 10 serbest bölgeye 3 milyar 887 milyon 641 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Otomotiv, demir ve demir dışı metaller, iklimlendirme sanayisi, kimyevi maddeler ve mamulleri ile makine ve aksamları sektörleriyle dikkatleri üzerine çeken kentte, en çok ihracat 3 milyar 477 milyon 248 bin dolarla otomotiv alanında yapıldı. Otomotiv Sanayii Derneği verilerine göre, Türkiye'de 11 ayda traktör de dahil üretilen 1 milyon 181 bin 360 araçtan 834 bin 301'i ihraç edildi. Bu rakamda yüzde 20.7'lik paya sahip olan Sakarya, ürettiği 224 bin 312 aracın yüzde 77'sine denk gelen 172 bin 766'sını ihraç etti.