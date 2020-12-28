UİB eğitimlerine 2.204 firma katıldı

Uludağ İhracatçı Birlikleri'nin (UİB) bu yıl düzenlediği eğitim ve webinar programlarına 2 bin 204 kişinin katıldığı bildirildi. Eğitimlerini, üyelerine web sitesi, sosyal medya, e-posta ve sirküler gibi pek çok farklı platformda duyuran UİB, 2021 yılında üyeleri için bir yeniliğe daha imza atmaya hazırlanıyor. UİB, yıl içinde eğitimleri için bir web sitesi ve UİB Akademi olarak gerek duyuru yapılması gerekse aktif olarak üyelerinin eğitim önerilerini iletebilmesi için bir portal oluşturmayı hedefliyor. Ayrıca UİB, uzman kişilerin kısa sunumları ve görüşlerinin yer aldığı bir platform oluşturmayı planlıyor.