





Bakan Selçuk, yaptığı açıklamada asgari ücretin 2021 yılı için brüt 3577 lira, net ise 2825 lira 90 kuruş olduğunu açıkladı.



2020 ASGARİ ÜCRET: 2 BİN 324 LİRA 70

Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak açıklanmıştı.



2019 ASGARİ ÜCRET: 2 BİN 20 TL

2019 asgari ücret brüt 2.558,40 TL, net 2.020,59 TL olarak belirlenmişti.