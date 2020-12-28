Milyonlarca çalışanın beklediği 2021 asgari ücret zammını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehrat Zümrüt Selçuk açıkladı.
Bakan Selçuk, yaptığı açıklamada asgari ücretin 2021 yılı için brüt 3577 lira, net ise 2825 lira 90 kuruş olduğunu açıkladı.
2020 ASGARİ ÜCRET: 2 BİN 324 LİRA 70
Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak açıklanmıştı.
2019 ASGARİ ÜCRET: 2 BİN 20 TL
2019 asgari ücret brüt 2.558,40 TL, net 2.020,59 TL olarak belirlenmişti.
2018 ASGARİ ÜCRET: 1603 TL
Asgari ücret 2018'de yüzde 14,2'lik bir artışla brüt olarak 2029 lira, net 1603 lira olarak belirlenmişti.
2017 ASGARİ ÜCRET: 1404 TL
2017 yılında asgari ücret yaklaşık yüzde 8 artış ile net 1,404 TL, brüt 1,777.5 TL olarak belirlenmişti.
2016 ASGARİ ÜCRET: 1300 TL
2016 net asgari ücret 1.300 TL brüt 1.645,77 TL'ye yükselmişti.
2015 ASGARİ ÜCRET: 1 OCAK-949TL, 1 TEMMUZ-1000 TL
2015 yılının ilk 6 ayı net asgari ücret 949 TL, 2015 yılının ikinci altı ayı ise 1000 TL olmuştu.
2014 ASGARİ ÜCRET: 1 OCAK-846 TL, 1 TEMMUZ-891 TL
2014`ün ilk 6 ayında yüzde 5`lik ücret artışı ile net asgari ücret 846 lira olmuştu. İkinci altı ay için ise yüzde 6`lık bir artış; net olarak 891 TL olarak belirlenmişti.