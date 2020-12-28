Pandemide ev tekstilinin yıldızı parladı

TÜRKİYE ev tekstili ihracatının önemli bölümünü karşılayan Denizli'den Covid-19 salgını sürecinde havlu, çarşaf ve nevresime olan talep artışının da etkisiyle bu yıl 11 ayda 2 milyar 863 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu, salgının başladığı dönemde firmaların önemli sipariş kayıpları yaşadığını ancak kısa zamanda toparlanmayı başardıklarını, Haziran'dan itibaren ihracatın aylık yüzde 20'lerin üzerinde artışa geçtiğini ifade etti. Bu artışta salgın nedeniyle insanların evlerinde daha fazla vakit geçirmesi ve hijyenin öneminin artmasının etkisinin olduğunu kaydeden Memişoğlu, şöyle konuştu: "Pandemi döneminde havlu, bornoz ve nevresim ihracatı yüzde 20'nin üzerinde artış gösterdi. Denizli'den bu yılın 11 ayında pandemiye rağmen 2 milyar 863 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleştirdik."