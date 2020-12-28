Pandemi döneminde hem işveren hem de işçiyi korumak amacıyla yapılan bu ödemenin detayları da merak ediliyor. Aralık ayı ödemelerinin ardından tüm gözler Ocak ayına çevrildi. Peki Ocak ayı nakdi ücret desteği hesaplara ne zaman yatacak? Diğer yandan binlerce kişi nakdi ücret desteği uzatıldı mı? Sorusunun yanıtını arama motorları üzerinden araştırmaya başladı. Nakdi ücret desteği şartları da haberimizde yer alıyor.

OCAK AYI NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Ocak ayı nakdi ücret desteğinin ne zaman yatacağı henüz belli değil. Ödeme tarihlerinin açıklanması halinde haberimiz içerisine eklenecektir.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ UZATILDI MI?

Geçtiğimiz Ekim sonunda nakdi ücret desteği ile ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Salgının etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanımız ile çalışanlarımızı ve işverenlerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Kısa Çalışma Ödeneği, Fesih Kısıtı ve Nakdi Ücret Desteği Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 2 ay uzatıldı" ifadelerini kullandı.