Bunu yapın 7.325 ve 1.544 lira arası para alın... Para ödemesi yapılıyor! Başvuran hemen alıyor!

Başvuran hemen alıyor! Bunu yapın 7.325 ve 1.544 lira arası para alın. Milyonlarca bireyi çok yakından ilgilendiriyor. Ödemeler Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılıyor. SGK'dan para ödemesi alabilmek için müracaat yapılması gerekiyor. SGK'dan para ödemesi alabilmek için bazı koşulları taşımak gerekiyor. Ayrıca zamanaşımı bulunuyor. Ödeme müddetini kaçırmayanlar müracaatta bulunmaları halinde para ödemesi alabiliyor. Öte yandan işsizlik maaşı, kıdem tazminatı gibi ödeneklerin yanı sıra barınma ödeneği, muhtaç aile yardımı, 65 yaş aylığı, engelli maaşı gibi ödenekler de arttı! Ödeneklere yapılan zam milyonlarca kişiyi kapsıyor.