Gedik Forex tarafından hazırlanan analiz:

"Altın fiyatları yeni haftaya alıcılı başladı. ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta imzalamadığı teşvik paketini, sürpriz bir şekilde imzalayınca altın açısından da bu durum olumlu oldu.

AB'de aşılamanın bazı Avrupa ülkelerinde başladığı belirtiliyor. Normalde 27 Aralık itibariyle başlaması bekleniyordu.

Piyasalarda virüsün seyri yakından izleniyor. Aşıların dünya geneline kademeli bir şekilde dağıtılmaya başlanması aslında altının yükselişini baskılayan en önemli unsur.

Altında oynaklık sürdüğü için haberlere karşı dikkatli olunmalı. Bu hafta yeni yıl öncesinde ABD'den açıklanacak önemli bir veri akışı da bulunmuyor. Ons altın için 1902$ - 1914$ ve 1932$ direnç noktaları olarak izleniyor. Aşağı yönlü harekette ise 1884$ - 1868$ - 1856$ destek noktaları olarak takip edilebilir."