En çok merak edilen altın çeşitlerinin başında gelen gram altın, güne 459 lira seviyesinde başladı. Çeyrek altın 751 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını ise 3 bin 73 liradan alıcısını buluyor.
Ons altın bin 889 dolar civarında seyrini sürdürüyor.
Gedik Forex tarafından hazırlanan analiz:
"Altın fiyatları yeni haftaya alıcılı başladı. ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta imzalamadığı teşvik paketini, sürpriz bir şekilde imzalayınca altın açısından da bu durum olumlu oldu.
AB'de aşılamanın bazı Avrupa ülkelerinde başladığı belirtiliyor. Normalde 27 Aralık itibariyle başlaması bekleniyordu.
Piyasalarda virüsün seyri yakından izleniyor. Aşıların dünya geneline kademeli bir şekilde dağıtılmaya başlanması aslında altının yükselişini baskılayan en önemli unsur.
Altında oynaklık sürdüğü için haberlere karşı dikkatli olunmalı. Bu hafta yeni yıl öncesinde ABD'den açıklanacak önemli bir veri akışı da bulunmuyor. Ons altın için 1902$ - 1914$ ve 1932$ direnç noktaları olarak izleniyor. Aşağı yönlü harekette ise 1884$ - 1868$ - 1856$ destek noktaları olarak takip edilebilir."
Dinamik Menkul tarafından hazırlanan analiz:
"Koronavirüsün yeni türünün yayılmaya başlamasıyla altın, haftaya 1904 direnç seviyesine doğru yükselerek başladı. Ancak, bu seviyenin altında 4 saatlik bar kapanışlarına devam ettiği sürece yükseliş sınırlı kalabilir.
Bu durumda ilk destek seviyemiz 1873 olacaktır. Aksi halde, bu seviyeyi de aşması durumunda 1932 ve 1954 dirençlerini takip ediyor olacağız. Destek: 1873 – 1854 –1829 Direnç: 1904 – 1932 – 1964"
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 28 ARALIK 2020 PAZARTESİ
Bugün gram altın 461 TL civarında işlem görürken cumhuriyet altını ise 3 bin 2 lira civarında işlem görüyor. Sabah saatleri itibarıyla gün içerisinde de araştırılan altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar haberimizde…
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 416,32
SATIŞ: 432,42
ATA ALTIN
ALIŞ: 3.070,70
SATIŞ: 3.088,70
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.024,00
SATIŞ: 3.070,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 2.926,34
SATIŞ: 2.984,17
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.495,20
SATIŞ: 1.508,70