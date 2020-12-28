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    zeytinyağı korumaya alındı

    ve , ‘ zeytinyağı’nın Komisyonu tarafından tescil edildiğini ve koruma altına alındığını belirterek, “Bu tescil işleminden sonra ülkemizin, AB’de coğrafi tescil alan ürün sayısı 5’e yükseldi” dedi. Milas’ın coğrafi özellikleri sebebiyle zeytin ağaçlarının, yağ oranı yüksek, aroması bol, polifenol değerleri zengin ürünler verdiğine işaret eden Pakdemirli, ağaçların, doğal ortamında, insan müdahalesi olmadan kendiliğinden yetişmesinden dolayı Milas zeytinyağının da organik özellikte olduğunu vurguladı.

    Milas zeytinyağı korumaya alındı

    ve , ' zeytinyağı'nın Komisyonu tarafından tescil edildiğini ve koruma altına alındığını belirterek, "Bu tescil işleminden sonra ülkemizin, AB'de coğrafi tescil alan ürün sayısı 5'e yükseldi" dedi. Milas'ın coğrafi özellikleri sebebiyle zeytin ağaçlarının, yağ oranı yüksek, aroması bol, polifenol değerleri zengin ürünler verdiğine işaret eden Pakdemirli, ağaçların, doğal ortamında, insan müdahalesi olmadan kendiliğinden yetişmesinden dolayı Milas zeytinyağının da organik özellikte olduğunu vurguladı.

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