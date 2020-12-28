Kuru kayısıdan 256 milyon dolar

Malatya kayısısında dış satım, Covid-19 salgınına rağmen hız kesmiyor. Malatya Ticaret Borsası verilerine göre, kentte geçen yılın Ocak-Kasım döneminde 89 bin 268 ton kuru kayısı ihracatına karşılık 227 milyon 757 bin dolar gelir elde edildi.

Bu senenin aynı döneminde ise 81 bin 364 ton ihraç edilerek 236 milyon 555 bin dolar döviz girdisi sağlandı. Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, "Yılı yaklaşık 90 bin tonluk kuru kayısı ihracatı ve 256 milyon dolar gelirle kapatacağımızı tahmin ediyoruz" dedi. Özcan, kuru kayısı ihracatında Almanya, Fransa, İtalya gibi Avrupa ülkelerinin ilk sıralarda yer aldığını, bu ülkeleri ABD'nin takip ettiğini dile getirdi.