AGİ 2021 hesaplama tablosu hakkındaki araştırmalar özellikle sabah saatlerinden itibaren artışa geçti. 2021 yılı asgari ücret ve AGİ zam oranları bugün dördüncü ve son toplantı neticesinde belirlendi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmalarını tamamlayarak yeni yılda uygulanacak zam oranını açıkladı. Asgari ücret 2021 yılı için net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak duyuruldu. Peki, bekar, evli, çocuklu çalışan kaç TL AGİ alacak? AGİ dahil asgari ücret ne kadar oldu? İşte merak edilenler...

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2021'de geçerli olacak asgari ücret rakamını açıkladı:

"1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlenmiştir. Böylece, geçen yıla göre net asgari ücret 500 lira artmış, yüzde 21,56 oranında yükselmiş oldu. Kasım 2020'de enflasyon yüzde 14,03 gerçekleşmişti. Bu oranın yaklaşık 7 puan üstünde bir artış sağlayarak, işçimizi enflasyona ezdirmeyeceğimize dair sözümüzü bir kere daha tutmuş olduk. Aylık 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak açıkladığımız net asgari ücret, bekar ve çocuksuz bir çalışan için geçerli. 3 çocuklu ve evli bir işçi için net asgari ücret ise 3 bin 13 lira 72 kuruş olacak."