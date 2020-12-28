Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "milli uzay hamlesiyle" uzaya bayrak çıkartmaya hazırlanan Türkiye'nin Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ne (HAB) rekor başvuru geldi. İki yıl önce kurulan HAB'da tahsis için yer kalmadı. Ağırlıklı olarak havacılık ve savunma sanayisinde faaliyet gösteren 160 firma başvururken, bazı firmalar ise üretime başladı. NASA ile havacılık ve savunma sanayinin küresel markaları Boeing, Airbus için de üretim yapılan HAB'a, Türk Havacılık Uzay Sanayi A.Ş'nin de (TAI) dâhil olması için de çalışma başlatıldı.