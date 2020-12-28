Asgari ücret toplantısı saat kaçta ne zaman? Asgari ücret ne zaman belli olacak?

Asgari ücret ne zaman belli olacak? Asgari ücret toplantısı saat kaçta ne zaman? İşveren ve çalışanların talep ve önerilerinin dikkate alınacağı ve asgari ücret miktarının duyurulacağı asgari ücret toplantısının saat kaçta olacağı merak ediliyor. Komisyonun son toplantısının ardından bugün asgari ücrete yapılacak zam oranı da belli olacak. Peki, asgari ücret ne zaman belli olacak?
ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI SAAT KAÇTA?
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dördüncü ve son toplantısını bugün yapacak.
İşçi kesimini Türk-İş'in, işveren kesimini Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) temsil ettiği toplantıda, 2021'de geçerli olacak asgari ücret rakamı Bakan Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklanacak.
Toplantı öncesi Türk-İş'in asgari ücret teklifi belli oldu. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na getirilecek 3 bin liranın altındaki teklifin çalışanları mutlu etmeyeceğini bildirdi.
Atalay, yazılı açıklamasında, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamına dair şu ifadeleri kullandı:
"İşveren ve hükümet, asgari ücret ile ilgili 3 bin liranın altında bir teklif getirmemelidir.
Çünkü 3 bin liranın altındaki teklif, insanları mutlu edecek bir teklif olmaz, çalışanları mutlu edecek bir teklif olmaz. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na 3 bin liranın üzerinde bir teklif getirilmelidir."
ASGARİ ÜCRET NELERİ DEĞİŞTİRİYOR?
Asgari ücretin yeniden belirlenmesiyle olacak bazı değişiklikler şunlar:
1- İşsizlerin aldığı maaş aynı oranda artacak.
2- Çalışanların aldığı asgari geçim indirimi de yükselecek.
3- Emeklilik için doğum ve askerlik borçlanması yapanların ödeyecekleri miktarlarda artış olacak.
4- İş görmezlik ödeneğinde artış yaşanacak.
5- Yaşlılık, evde bakım, engelli maaşları da Ocak ayı ile birlikte zamlanacak.
6- Kendi primini ödeyen Bağ-Kur'lular ve isteğe bağlı ödeme yapanların verdikleri paralar yükselecek. Gündelikçiler için ödenecek primler artacak.
TÜİK VERİLERİ KOMİSYONLA PAYLAŞMIŞTI
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bekar bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak hesaplandığını açıklamıştı.