Perşembe günü Avrupa'da yılbaşı tatilinin başlayacağını, cuma günü ise tüm piyasaların kapalı olacağını aktaran analistler, ABD'de teşvik paketinin onaylanması ve AB ile İngiltere'nin, Brexit sonrası ticaret ilişkileri belirleyecek anlaşma üzerinde uzlaşı sağlamasının ardından gündemin hafiflediğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 1.440 ve 1.455 seviyelerinin direnç, 1.390 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.