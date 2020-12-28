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    • 28.12.2020 17:18
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    • 28.12.2020 17:18
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    ürünler 29 Aralık kataloğu! indirimli ürünler listesi!

    katalog ürünleri vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 29 Aralık kataloğunda yer alan indirimli ürünler alışveriş severlerin merak ettiği konulardan birisi. Marketlerde sunulan fırsat ürünlerinin yer aldığı aktüel kataloglar arama motorlarında sık sık araştırılıyor. Yılbaşı öncesi birçok markette uygun fiyatlı ürünler bulunuyor. Peki, 29 Aralık nda neler var? İşte merak edilenler…

    takvim.com.tr
    A101 aktüel ürünler 29 Aralık kataloğu! A101 aktüel katalog indirimli ürünler listesi!

    29 Aralık A101 aktüel ürünler kataloğu yine dopdolu. Her hafta birbirinden uygun fiyatlı ürünler A101 marketlerinde satışa sunuluyor. Haberimizden A101 aktüel katalog listesine ulaşabilir ve hesaplı ürünleri inceleyebilirsiniz. İşte, yılbaşı öncesi satışa çıkacak A101 hesaplı ürün listesi! Katalogda Dunlop Bay Kol Saati Çeşitleri, Toshiba 55" Ultra HD Smart Led Televizyon, Xiaomi Mi Band 4 Akıllı Bileklik, Piranha Bluetooth Nostaljik Pikap, E-Scooty Katlanabilir Elektrikli Alüminyum Kick Scooter gibi ürünler dikkat çekiyor.

    A101 AKTÜEL ÜRÜNLER 29 ARALIK KATALOĞU!

    Borcam Tencere Seti 3'lü 49,95 TL

    Ayaklı Kapaklı Cam Fanus 24,95 TL

    Fırın Kabı Çeşitleri 4,95 TL

    Tek Kişilik Nevresim Takımı 79,95 TL

    Çift Kişilik Nevresim Takımı 99,95 TL

    Piranha Bluetooth Nostaljik Pikap 249 TL

    E-Scooty Katlanabilir Elektrikli Alüminyum Kick Scooter 1.999 TL

    SEG SNF 4500 A+ No-Frost Buzdolabı 2.599 TL

    SEG SBM 4001 Bulaşık Makinesi 1.599 TL

    SEG SCM 9100 Çamaşır Makinesi 1.899 TL

    Huawei Y5 2019 Cep Telefonu 1.699 TL

    Huawei Watch GT2e Akıllı Saat 799 TL

    Xiaomi Mi Band 4 Akıllı Bileklik 169 TL

    Xiaomi Wi-Fi Pro Sinyal Yakınlaştırıcı 89,95 TL

    Toshiba 55" Ultra HD Smart Led Televizyon 4.299 TL

    HI-LEVEL 43" Full HD Android Smart Led Televizyon 2.349 TL

    LG 24MN49HM-PZ 24" Led Monitör 799 TL

    KIOXIA 64 GB USB Bellek 49,95 TL

    Sandisk 32 GB USB 3.0 Bellek 42,95 TL

    Philips Powerbank 10.000 mAh 79,95 TL

    Xiaomi Earbuds 2 Kulaklık 139 TL

    WD 1 TB Harici Hard Disk 379 TL

    Dunlop Bay Kol Saati Çeşitleri 59,95 TL

    SCHAFER Vakumlu Dik Süpürge 189 TL

    Arzum Starry El Blender Seti 179 TL

    4 Kapaklı Bölmeli Mutfak Dolabı 179,95 TL

    Trend Sandalye 59,95 TL

    Aprilia Sonic Yüz Temizleyici 34,95 TL

    Aprilla Yağ Analizli Dijital Banyo Baskülü 69,95 TL

    Kiwi Buharlı Kırışıklık Giderici 399 TL

    Arzum Pery Saç Kurutma Makinesi 99,95 TL

    Piranha Karaoke Mikrofon 59,95 TL

    Aprilla Şarjlı Saç ve Sakal Kesme Makinesi 109 TL

    Kiwi Elektrikli Cezve 39,95 TL

    Luminarc Arpeggio / Camomillo 18 Parça Yemek Takımı 179 TL

    Nehir Döküm Kek Kalıbı Çeşitleri 55 TL

    Taç Luna 7 Parça Granit Tencere Seti 329 TL

    Aksu Sahan Seti 3'lü 165 TL

    LAV Çay Seti 12 Parça 39,95 TL

    LAV Meşrubat Bardağı 3'lü 19,50 TL

    LAV Ayaklı Meşrubat Bardağı 3'lü 19,95 TL

    LAV Cam Kavanoz Seti 11,95 TL

    LAV Kahve Yanı Su Bardağı 3,50 TL

    Sinbo French Press 12,50 TL

    Metal Bölmeli Kaşıklık 14,95 TL

    Metal Gondol Ekmeklik 14,95 TL

    Manuel Doğrayıcı 19,95 TL

    Metal Dekoratif Saklama Kabı 3'lü 9,95 TL

    Dekoratif Duvar Saati 44,95 TL
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    Haberler Ekonomi A101 aktüel ürünler 29 Aralık kataloğu! A101 aktüel katalog indirimli ürünler listesi!