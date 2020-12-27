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    • Ekonomi
    • 27.12.2020 16:41
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    • 27.12.2020 16:41
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    'ten alışverişlerinde 'merdiven altı gıda' uyarısı

    ve () Başkanı , " sofralarının vazgeçilmezi kuruyemiş, pasta, şekerleme gibi ürünleri alırken piyasa değerinin altında satılan, albenili paketler içerisindeki rengarenk ve göz boyayan ürünlerden uzak durulmalı." uyarısında bulundu.

    TESK'ten yılbaşı alışverişlerinde 'merdiven altı gıda' uyarısı

    ve Başkanı , yaptığı yazılı açıklamada, ndaki gıda alışverişlerinde dikkatli olunmasını istedi.

    Yeni yıla sayılı günler kala yılbaşı sofraları için hazırlıkların yapıldığı bu günlerde merdiven altı ürünlerden uzak durulması gerektiğine dikkati çeken Palandöken, "Diğer yıllardan farklı olarak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gölgesinde bu yılbaşını evlerde ailelerimizle geçireceğiz. Yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi kuruyemiş, pasta, şekerleme gibi ürünleri alırken piyasa değerinin altında satılan, albenili paketler içerisindeki rengarenk ve göz boyayan ürünlerden uzak durulmalı." ifadelerini kullandı.

    Palandöken, güvenilir ve kaliteli alışveriş için mahalle esnafının tercih edilmesinin öneminde değinerek, şunları kaydetti:

    "Yılbaşında da sebze meyveler manavdan, yemişler kuruyemişçiden, şarküteri ürünleri kasaptan, pasta ve tatlılar pastaneci esnafından, hediyelik ürünler zücaciyeden, çiçekler çiçekçiden alınmalı. Çünkü mahalle esnafı, sağlığa zararlı olan ve kendi tüketmeyeceği ürünü müşterisine satmaz."

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