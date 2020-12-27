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    • Ekonomi
    • 27.12.2020 16:31
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    • 27.12.2020 16:31
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    ! yine dopdolu!

    yayınlandı ve vatandaşlar tarafından hemen incelenmeye başlandı. Her hafta Salı ve Cuma günleri satışa sunulan birbirinden güzel ürünler yakından takip ediliyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Cuma yerine Salı ve Çarşamba yayınlanan BİM marketler artık sabah saat 10:00’da açılıyor. yine dopdolu, yılbaşına özel gıda ürünlerindeki çeşitlilik ve uygun fiyat dikkat çekiyor. nu haberimizde bulabilrsiniz.

    takvim.com.tr
    BİM aktüel ürünler kataloğu 29 Aralık 2020! BİM aktüel ürünler yine dopdolu!

    Merakla ve heyecanla beklenen BİM aktüel ürünler kataloğu 29 Aralık 2020 gündemde en çok araştırılan bilgiler arasında yer alıyor. Markete gitmeden önce alacaklarının listesini yapmak isteyenler için BİM aktüel ürünler kataloğu 29 Aralık 2020 haberimizde derledik. Yılbaşı yaklaşırken kuruyemiş, cips, içecek alışverişlerini yapacaklar için çok güzel ürünler ve uygun fiyatlar yer alıyor. İşte hafta içi 10:00-20:00 hafta sonları ise 10:00-17:00 saatleri arasında hizmet veren güncel BİM aktüel ürünler kataloğu…

    BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 29 ARALIK 2020

    kuruyemiş fırsatları

    içecek kampanyaları

    tatlılar

    haşlanmış pancar

    hazır yemekler

    kuruyemişler

    türk kahvesi

    atıştırmalıklar

    cipsler

    organik meyve suyu
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    Haberler Ekonomi BİM aktüel ürünler kataloğu 29 Aralık 2020! BİM aktüel ürünler yine dopdolu!