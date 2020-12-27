Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 27.12.2020 17:06
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.12.2020 17:06
    ABONE OL

    ! de bu hafta neler var?

    yayınlanır yayınlanmaz incelenir oldu. Her hafta Perşembe günü satışa sunulan ürünler bu hafta Salı günü satışa açılacak. Peki de bu hafta neler var? Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta içi 10:00-20:00 hafta sonları ise 10:00-17:00 saatleri arasında hizmet veren A101 marketlerde bu hafta hangi aktüel ürünlerin olduğunu haberimizden inceleyebilir, alacaklarınızın listesini yaptıktan sonra markete gidebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    A101 aktüel ürünler kataloğu 29 Aralık Salı 2020! A101 aktüel ürünlerde bu hafta neler var?

    A101 29 Aralık 2020 aktüel kataloğu ürün listesi merakla araştırılıyor. Türkiye'de bulunan binlerce şubeye gelen ürünler bu hafta da yine dopdolu. Bu kez Perşembe yerine Salı satışa çıkacak ürünlerden özellikle televizyon ve beyaz eşya kampanyaları ön plana çıkıyor. Yılbaşına özel atıştırmalık ürünler de dikkat çekenler arasında. arasındaki yerini aldı. A101 aktüel ürünler kataloğu 29 Aralık Salı 2020 haberimizin içeriğinde yer alıyor. A101 aktüel ürünler kataloğunu inceleyerek alacaklarınızı listeleyebilirsiniz.

    A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 29 ARALIK SALI 2020

    tenceri seti

    yılbaşı atıştırmalıkları

    bebek bezi

    kahvaltılık ürünler

    tabak takımı

    oyuncaklar

    beyaz eşya

    küçük ev aletleri
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi A101 aktüel ürünler kataloğu 29 Aralık Salı 2020! A101 aktüel ürünlerde bu hafta neler var?