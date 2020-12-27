Eğer olumlu bir adım atılırsa kadınlar 20 erkekler de 25 yıl sigortalı olarak çalışma şartlarının yanı sıra 5 bin prim gün ödeme şartlarını yerine getirerek emekli olabilecekler.

Emeklilikte yaşa takılanlar için Finlandiya modeli görüşmeler arasında olsa bile bu konu şu sıralar askıda kaldı.