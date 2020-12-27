



Aynı zamanda Guggenheim Funds Trust'ın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (Securities and Exchange Commission - SEC) yaptığı açıklamada "yatırım riski isteyebileceğini" belirtmesi de, dijital varlıklara yönelik ilgiyi artırdı. Açıklamaya göre, Grayscale Bitcoin Trust'a net varlık değerinin yüzde 10'una kadar yatırım yapmayı hedefliyor.