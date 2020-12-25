Emeklilere sevindiren gelişme.
Milyonlarca emekli intibak beklentisi taşıyor.
Memur emeklileri kurum kaynaklı farkın giderilmesini, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılar ise 355 liraya varan zam yolu açılmasını istiyor.
Bu yıl pek çok kazanım elde eden emeklilerin gözü intibakta.
2000 yılı ve sonrasında emekli olan SSK'lılar, önceki intibak düzenlemesinin kendileri için de hayata geçirilmesini; memur emeklileri ise maaşlarındaki kurum kaynaklı farkın giderilmesini istiyor.
5 MİLYON KİŞİYE ZAM
SSK'lıların intibak talebi için Anayasa Mahkemesi Meclis'i adres göstermişti.
Eğer talep hayata geçerse, 2000'den önce emekli olanlara yapılan intibak zammı, sonra emekli olanlara da yansıtılacak.
2000'den sonra emekli olanlara, ilk intibaktaki gibi 50 ile 355 lira arasında zam yolu açılacak.
2000 yılı ve sonrasında emekli olanların maaşı yeniden hesaplanacak.
Türkiye Emekliler Derneği, çıkacak bir intibak düzenlemesinden yaklaşık 5 milyon emeklinin yararlanabileceğini ifade ediyor.
Memur emeklilerine yönelik intibak talebi ise memur konfederasyonları tarafından gündeme taşınarak çözüm istendi.