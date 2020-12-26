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    açıkladı: Büyük gün 11 Ocak

    , ’da vaka sayılarının azaldığını söyledi. “Son bir haftada polikliniklerde %50, hastane yatışlarında %35, yoğun bakımlarda %30 azalma var”dedi.

    Büyük gün 11 Ocak
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'den sipariş edilen Covid-19 aşılarının hafta başı 'de olacağını açıkladı. Gözler ise aşılama sürecine çevrildi. İlk aşı 11 Ocak'ta vurulacak. Aşılar Türkiye'ye geldikten sonra Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün soğuk hava depolarında muhafaza edilecek. Sonrasında ise Türkiye İlaç ve Kurumu laboratuarları tarafından iki hafta boyunca incelenecek. Aşının koruyuculuğunun yüksek olduğu, insanlarda ciddi bir yan etkiye de rastlanmadığı açıklandı.
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    Haberler Güncel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: Büyük gün 11 Ocak