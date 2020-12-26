Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'den sipariş edilen Covid-19 aşılarının hafta başı Türkiye'de olacağını açıkladı. Gözler ise aşılama sürecine çevrildi. İlk aşı 11 Ocak'ta vurulacak. Aşılar Türkiye'ye geldikten sonra Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün soğuk hava depolarında muhafaza edilecek. Sonrasında ise Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu laboratuarları tarafından iki hafta boyunca incelenecek. Aşının koruyuculuğunun yüksek olduğu, insanlarda ciddi bir yan etkiye de rastlanmadığı açıklandı.
- Güncel
- 26.12.2020 Gazete