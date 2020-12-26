





DOLAR KURU VE GRAM ALTIN FİYATLARI DÜŞTÜ

Ekonomide yeni dönem adımları ve söylemleri ile dolar/TL, yüzde 10'un üzerinde sert düşerek 7.50 seviyesine kadar çekildi. Ardından 7.80 bandında dengelenme sürecine giren dolar/TL, Merkez Bankası'nın faiz adımı ve söylemleri ile bu sefer 7.55-.7.60 bandına yerleşti. Gram altın fiyatları zaman zaman ons tarafındaki hareketlerle yön bulsa da dolar/TL'deki zayıf seyrin etkisiyle yukarı yönlü hareketlerini sınırladı ve 540 liralardan düşüşe geçerek 440 liraya kadar çekildi. Gram altın fiyatları son dönemde önceki hareketlerine kıyasla daha stabil görüntü çizerek 455-465 bandında hareketini sürdürdü.



'GEREKİRSE DAHA FAZLA SIKILAŞTIRMAYA GİDERİZ' AÇIKLAMASI DOLARI BASKILADI

Merkez Bankası'nın attığı adımların yanı sıra 'Gerekirse daha fazla sıkılaştırmaya gideriz' açıklamaları dolar/TL'yi baskılayan en büyük unsur olarak dikkat çekti. Merkez Bankası'nın verdiği mesajlar faizin enflasyon üzerinde tutularak yatırımcılara pozitif getiri sağlanacağını gösteriyor. Bu durum dolar kurunda ani yükselişleri frenleyen ve istikrarlı bir görüntü çizmesini sağlayabilecek yegane etmen olarak dikkat çekti.