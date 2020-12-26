



Asgari ücrette yüzde 20'lik artış olursa prim desteği 264,8 lira artışla bin 588 liraya çıkacak.



Asgari ücretteki artışın yüzde 15 olması halinde prim tutarı da 198 liralık artışla bin 522 liraya çıkacak.18 Nisan ve sonrasında ilk kez açılan işyerleri de bütün çalışanları için bu destekten yararlanabilecek.