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    İşçiye 1.500 TL destek: İlave teşviği le birlikte artacak

    paketi kapsamında getirilen ilave istihdam teşviğinde destek tutarı le birlikte artacak. İşçi başına destek asgari ücret yüzde 20 artarsa bin 588, yüzde 15 artarsa bin 522 lira olacak.



    Milyonları ilgilendiren yapılandırma yasasıyla salgınla mücadele döneminde uygulanmak üzere getirilen ilave istihdam prim desteği yeni yılda artıyor. Asgari ücrette yapılacak artışla birlikte prim desteği de yükselecek.



    Asgari ücrette yüzde 20'lik artış olursa prim desteği 264,8 lira artışla bin 588 liraya çıkacak.

    Asgari ücretteki artışın yüzde 15 olması halinde prim tutarı da 198 liralık artışla bin 522 liraya çıkacak.18 Nisan ve sonrasında ilk kez açılan işyerleri de bütün çalışanları için bu destekten yararlanabilecek.



    Ocak 2019-Nisan 2020 döneminde en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki sigortalı sayısına ilave olarak istihdam edilen her bir sigortalı için işverenlere destek sağlanacak. Destekten yararlanmak isteyen işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumu'nun internet sitesinden başvurması gerekiyor.



    KPSS YERLEŞTİRME TERCİHLERİ BAŞLIYOR
    Aile    , Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)-2020/2 merkezi yerleştirme aday tercih işlemlerinin 30 Aralık 2020-7 Ocak 2021 tarihleri arasında gerçekleştirileceğini açıkladı.

    HAZAL ATEŞ

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    Haberler Ekonomi İşçiye 1.500 TL destek: İlave istihdam teşviği asgari ücretle birlikte artacak