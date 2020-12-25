Vatandaşlar akın etti! Yüzde 50 daha ucuza satılık otomobiller! İşte satılan lüks araçlar ve markalar

Koronavirüs nedeniyle sıfır araçların üretilememesi nedeniyle araç sahibi olmak isteyenler ikinci el araca yöneldi. Araç sahibi olmak isteyenlerin bir diğer durağı da Ticaret Bakanlığı oldu. Gümrükte takılan araçları düşük fiyatla satışının sağlandığı eihale.gov.tr sitesi vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görerek araştırılıyor. Bu siteye üye olunduktan sonra rahatlıkla araçların satışlarına katılım sağlanabiliyor. İhale üzerinden satılan araçlar arasında ünlü markalar da yer alıyor daha standart araçlar da yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde e-ihale üzerinden satılacak araçlar açıklandığında, listenin biraz daha zenginleştiğini görmüş olduk. İşte Ticaret Bakanlığı'nın satışa sunduğu uygun fiyatlı araçlardan bazıları ve e-ihale hakkında merak edilen tüm detaylar…