Vatandaşlar akın etti! Yüzde 50 daha ucuza satılık otomobiller! İşte satılan lüks araçlar ve markalar

Koronavirüs nedeniyle sıfır araçların üretilememesi nedeniyle araç sahibi olmak isteyenler ikinci el araca yöneldi. Araç sahibi olmak isteyenlerin bir diğer durağı da Ticaret Bakanlığı oldu. Gümrükte takılan araçları düşük fiyatla satışının sağlandığı eihale.gov.tr sitesi vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görerek araştırılıyor. Bu siteye üye olunduktan sonra rahatlıkla araçların satışlarına katılım sağlanabiliyor. İhale üzerinden satılan araçlar arasında ünlü markalar da yer alıyor daha standart araçlar da yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde e-ihale üzerinden satılacak araçlar açıklandığında, listenin biraz daha zenginleştiğini görmüş olduk. İşte Ticaret Bakanlığı'nın satışa sunduğu uygun fiyatlı araçlardan bazıları ve e-ihale hakkında merak edilen tüm detaylar…
2007 BMW X5 3.0D(MOTORSUZ) / İhale fiyatı: 50 bin TL
2000 BMW 320Cİ/ İhale fiyatı: 132 bin TL
2000 BMW 318Cİ/ İhale fiyatı: 94 bin TL
2009 MERCEDES C 180/ İhale fiyatı: 190 bin TL
2001 RENAULT LAGUNA/ İhale fiyatı: 60 bin TL
2011 FORD PT2 TRANSİT CONNECT/İhale fiyatı: 70 bin TL
2011 FORD FOCUS MCA COLLECTION TDCİ/ İhale fiyatı :81 bin TL
2002 MODEL MERCEDES E 220 CDI OTOMOBİL/ İhale fiyatı: 150 bin TL
1998 RENAULT MEGANE OTOMOBİL/ İhale fiyatı: 24 bin TL
1999 MODEL BMW 3.18 İ OTOMOBİL/ İhale fiyatı: 100 bin TL
2012 MODEL RENAULT FULENCE BUSİNESS 1.5 DCI OTOMOBİL/ İhale fiyatı: 80 bin TL
2003 MODEL TOYOTA RAV 4 ARAZİ TAŞITI/ İhale fiyatı: 140 bin TL
2005 BMW 3.20 D TOURING/İhale fiyatı: 100 bin TL
2012 MODEL PEUGEOT PARTNER TEPEE 1.6 HDI 112 HP E5 PANELVAN KAMYONET/ İhale fiyatı: 90 bin TL
1999 VOLKSWAGEN GOLF 4 MOTION/ İhale fiyatı: 88 bin TL
2004 KIA CARNİVAL/ İhale fiyatı: 90 bin TL
E-İHALE NEDİR?
Ticaret Bakanlığı yüzlerce araç e-ihale yöntemiyle satışa sunuyor. İhalelere katılmak için www.eihale.gov.tr adresine girip ücretsiz olarak üye olunabiliyor. İhale başlangıç bedeli araçlar için satışa esas bedelin yüzde 75'idir. İhaleye yönelik şartlar okunarak satın alma işlemleri gerçekleştiriliyor. Ayrıca sadece şase veya karoseri kalmış olan araçları da alarak sıfır araba almak için hurda indirimi avantajı sağlanabiliyor.