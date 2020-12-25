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    • 25.12.2020 11:30
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    SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı 2021 yılında 16 bin sözleşmeli personel alacak! İşte işe alınacak branşlar

    Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanlığına 2021 yılında 16 bin yeni sözleşmeli personel kadrosu tahsis edildi. Başkan Erdoğan'ın kararı ile 2021 yılında edilecek 16 bin sözleşmeli sağlık personeli alım şartları ve başvuru koşulları nelerdir araştıran adaylar, hangi kadrolara sağlık personeli alınacak merak ediyor. Peki, bakanlık hangi branşlarda personel alacak? Başvurular ne zaman başlayacak? İşte 16 bin yeni sözleşmeli personel alımıyla ilgili detaylar...

    AA
    16 bin personel alınacak! İşte branşlar

    Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanlığı kararında 2021'de 16 bin sağlık personeli daha alınacağı bilgisi yer aldı.



    Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasıyla Sağlık Bakanlığı'na 12 bin personel alımı yapılmıştı. 2021'de sağlık personeli alımları yapılacak mı araştıran vatandaşlara müjdeli haber Resmi Gazete'den geldi. Sağlık Bakanlığı personel alımları açık kadrolar ise belli oldu.



    Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan karara göre, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 2021 yılında uygulanmak üzere istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı 16 bin olarak tespit edildi.


    HANGİ BRANŞLARDA PERSONEL ALINACAK?
    Buna göre, istihdam edilecek 16 bin sözleşmeli sağlık personelinden 8 bin 964'ü uzman doktor, 6 bin 785'i doktor,




    197'si ebe, 45'i sağlık memuru, 5'i hemşire, 1 diyetisyen, 1 diş doktoru, 1 psikolog ve 1 sağlık teknisyeni olacak.


    BAŞVURULAR NE ZAMAN?
    16 bin sözleşmeli sağlık personeli alımları duyurusu ne zaman ve nereden yapılacak henüz bilinmiyor.



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    Haberler Ekonomi SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı 2021 yılında 16 bin sözleşmeli personel alacak! İşte işe alınacak branşlar