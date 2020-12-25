Herkes için geçerli! Zam geldi! Milyonları ilgilendiriyor, artık... Evde geçirilen süreler arttı. Dışarıda ise kafe ve restoranların kapalı olması nedeni ile insanlar araçlarında daha fazla kalmaya başladı. Arabasında yüksek sesle müzik dinleyenlere ya da gürültü yapan komşulara para cezası uygulandı. Bu cezaların miktarı ise arttı. Gürültülü komşuya kesilecek ceza 1.594 liraya, arabasında yüksek sesle müzik dinleyerek çevresini rahatsız edenlerin cezası da 4 bin 813 liraya yükseldi. Egzoz muayenesini yaptırmayanlara kesilecek ceza miktarı 2 bin 67 lira olurken, egzozu bozulduğu için fazla emisyon yayan araç sürücülerine verilecek ceza tutarı ise 4 bin 136 lira oldu.