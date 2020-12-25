Destekten yararlanabilmek için ilave işçi alımının 1 Aralık 2020 tarihi ile işten çıkarma yasağının son günü arasında olması gerekir. Ayrıca, işçinin 01/10/2020 tarihi itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı olmaması, emekli aylığı almaması, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve fiilen çalışması koşulu aranacak.