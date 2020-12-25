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    • 25.12.2020 09:05
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    Sigara ve tütün ürünlerinde ÖTV düzenlemesi! Yeni oran belli oldu

    Son dakika haberine göre sigara ve bazı tütün ürünlerinde 2021 yılının ilk 6 ayında uygulanacak maktu vergiler tutarları 2021 yılının ilk 6 ayı için yeniden değerleme oranında artış yapılmazken, ÖTV oranı yüzde 67'den 63'e düşürüldü.

    Sigara ve tütün ürünlerinde ÖTV düzenlemesi

    Sigara ve bazı tütün ürünlerinde asgari maktu ve maktu vergi tutarları 2021 yılının ilk 6 ayı için yeniden değerleme oranında artış yapılmazken ÖTV oranı ise %67'den %63'e düşürüldü.



    Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan bazı mallara uygulanacak ÖTV oranlarının yeniden belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararına göre, sigara ve bazı tütün ürünlerinde asgari maktu vergi tutarı 0.4883 TL, maktu vergi tutarı ise 0.42 TL olarak 3 Temmuz 2020'de açıklanan bir önceki tutarlar ile aynı tutuldu.



    Yine sigara ve bazı tütün ürünlerinde Temmuz 2020'de %67 olarak belirlenen ÖTV oranı ise 2021 ilk 6 ay için %63 olarak belirlendi.



    TÜİK verilerine göre tütün ürünleri ve sigara, enflasyon sepetinde ağırlığı %6.06 olan alkollü içecekler ve tütün kalemi altında yer alıyor.

    Bu kalemdeki ağırlığın büyük bölümü sigaraya ait.

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    Haberler Ekonomi Sigara ve tütün ürünlerinde ÖTV düzenlemesi! Yeni oran belli oldu