Otomobil devi iflas haberlerini yalanladı!

Güney Koreli otomotiv üreticisi SsangYong'un iflas haberlerine Türkiye Distribütörü Şahsuvaroğlu'ndan sert tepki geldi. Markanın iflas etmediğinin 'iflas koruma' istediğinin belirtildiği açıklamada, 54 milyon dolarlık borcun pandemi sebebiyle ödemesinde sekteye uğradığına işaret edildi.

Tüm otomotiv markalarının benzer finansal sorunlarla karşılaştığını ve daha da güçlenerek bu durumdan çıktığına işaret edilen kamuoyu açıklamasında, "Şirketimiz 300 milyon dolar üzerinde büyük yatırımlar ile Türkiye'ye getirdiği SsangYong markasını 13 yıldır milyonlarca dolar harcayarak tek başına Türkiye'ye tanıtmıştır. Şahsuvaroğlu ve SsangYong markalarının Türkiye'de birbirleriyle özdeş hale gelmesi sağlanmış ve bu anlamda bu iki isim ve marka çok kısa zamanda otomotiv piyasasında yer edinerek büyük bir değer yakalamıştır" denildi.

ÜRETİM VE TİCARETE AKSAMADAN DEVAM

Yapılan iflas haberlerinin gerçeği yansıtmadığının altı çizilen açıklamaya ise şöyle devam edildi:

"Son zamanlarda bilinçli ve art niyetli olarak bazı sosyal medya hesapları ve basında yer alan asılsız ve mesnetsiz ithamlar ile markamıza zarar verilmek istenmektedir.

Özellikle, 'Otomobilin Mesut Abisi' olarak bilinen Mesut Bıyık isimli sosyal medya fenomeninin ve Haber Türk gibi bazı yayın organlarının internet sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında, hiçbir gerçek bilgiye haiz olmadan yaptıkları asılsız ve mesnetsiz haberler paylaşılmaktadır.

Firmanın ortaklık yapısının değişmesi karşılığında kamuoyuna markanın ticari itibarını zedeleyici nitelikte bilinçli ve son derece kötü niyetli olarak yanlış yönlendirecek nitelikte bilgi veren kişiler ile kurumlar hakkında yasal süreç başlatılmıştır. SsangYong markası ve ilgili üretici firma son derece güçlü ticari yapısıyla birlikte araç üretmeye devam etmektedir ve tarafımızca da araç ithalatına devam edilmekte, iç pazara satışa sunulmaktadır. Herhangi bir olumsuz durum olmadığı gibi aksine marka ve üretici firma güçlenerek ticaretine devam etmektedir."