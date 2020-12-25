ÖTV NEDİR?

Özel Tüketim Vergisi yani ÖTV, belirli ürün ya da mallar üzerinden alınan harcama vergisidir. Bu vergi belirli oranlara göre hesaplanmaktadır. ÖTV 2002 yılında Avrupa Birliği ile uyum çerçevesi kapsamında hazırlanan kanun değişiklikleri nedeniyle kabul edilmiş ve uygulamaya geçilmiştir.

Avrupa Birliği (AB)'nin bu vergiyi uygulamasındaki amaç sosyal fayda sağlamaktır. Bu nedenle de ÖTV lüks mallara (mücevher), zararlı maddelere (alkol, sigara) çevreye zarar veren maddelere (benzin) uygulanır. ÖTV ile amaç bu zararlı maddelerin kullanımının azaltılmasını sağlamaktır.