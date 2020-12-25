HER ARACIN BİR KARNESİ OLACAK

Yönetmelikte belirtilen uygulama ile araçların üretimden çıktıktan sonra Taşıt Bilgi Sistemi'ne kaydolacağını ve her aracın bir karnesi olacağını da dile getiren Ertemel, ''Bu araç ne zaman servise girmiş ne tamirat görmüş satılana kadar her evresi aracın karnesine işleyecek.'' diyor.