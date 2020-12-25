Fiyatı aniden sıçradı! Böylesi görülmedi tarihindeki en zirve günlerini yaşıyor. Genelde bahçe kenarlarına dikilen ve pek çok dikkat çekmeye cennet hurması fiyat artışı nedeniyle bu yıl altın çağını yaşamaya başladı. Fiyatı son üç yıldır yükselişe giren cennet hurması neredeyse altın fiyatlarına kafa tutmaya başladı. Elma büyüklüğünde olan hasadının da oldukça nazik bir şekilde yapılması gereken Trabzon hurması olarak da bilinen cennet hurması kurutulduktan sonra büyük değer kazanıyor. Cennet hurmasının fiyatının son olarak 100 TL'ye dayandığı görüldü.

ALTIN YILINI YAŞIYOR

Aydın ve Türkiye genelinde yıllar önce bahçe kenarlarına dikilen ve yüzüne bile bakılmayan cennet hurması bugün altın yılını yaşıyor. Son üç yılda artan fiyatıyla neredeyse altınla yarışır düzeyde olan vitamin deposu cennet hurması kurusunun kilogram fiyatı 100 TL'lere dayandı.