Altın fiyatlarında hareketli dakikalar yaşanırken piyasalarda son işlem gününde alış satış fiyatları sorgulanıyor. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,63 kayıpla 458,80 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,65 azalışla 3.043,00 liraya geriledi. Geçen hafta 748,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 743,00 liraya düştü. Altın piyasasında, en düşük 453 bin 500 lirayı, en yüksek ise 462 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 456 bin 900 liradan tamamladı. İşte çeyrek ve gram altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?