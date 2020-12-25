Altın fiyatlarında hareketli dakikalar yaşanırken piyasalarda son işlem gününde alış satış fiyatları sorgulanıyor. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,63 kayıpla 458,80 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,65 azalışla 3.043,00 liraya geriledi. Geçen hafta 748,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 743,00 liraya düştü. Altın piyasasında, en düşük 453 bin 500 lirayı, en yüksek ise 462 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 456 bin 900 liradan tamamladı. İşte çeyrek ve gram altın fiyatları
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|455,50
|455,70
|458,60
|458,80
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.017,00
|3.038,00
|3.022,00
|3.043,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|415,50
|419,50
|418,30
|422,30
|Lira(Tam) Ziynet
|2.933,00
|2.953,00
|2.953,00
|2.973,00
|Yarım Ziynet
|1.467,00
|1.477,00
|1.477,00
|1.487,00
|Çeyrek Ziynet
|733,00
|738,00
|738,00
|743,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,68 artışla 458,80 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 743,00 lira, Cumhuriyet altını 3.043,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,68 yükselişle 458,80 liradan işlem gördü.
BU HAFTA BORSA KAZANDIRDI, ALTIN VE DÖVİZ KAYBETTİRDİ
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,26 değer kazanırken, altının gram satış fiyatı yüzde 0,63, dolar/TL yüzde 0,98, avro/TL yüzde 1,64 değer kaybetti.
BIST 100 endeksi, en düşük 1.368,58, en yüksek 1.438,49 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,26 artarak 1.426,03 puandan tamamladı.
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,63 kayıpla 458,80 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,65 azalışla 3.043,00 liraya geriledi. Geçen hafta 748,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 743,00 liraya düştü.
Bu hafta ABD doları yüzde 0,98 değer kaybederek 7,5760 liraya, avro da yüzde 1,64 azalarak 9,2160 liraya geriledi.
Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,06, bireysel emeklilik fonları da yüzde 0,53 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,54 ile hisse senedi fonları oldu.
ALTININ KİLOGRAMI 456 BİN 900 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 456 bin 900 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 453 bin 500 lirayı, en yüksek ise 462 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 456 bin 900 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 594 milyon 216 bin 108,87 lira, işlem miktarı ise 1.301,90 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 619 milyon 517 bin 152,78 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Nil Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Garanti Bankası şeklinde sıralandı.
EMTİA PİYASALARI NOEL TATİLİNDE
Dünya emtia fiyatlarının belirlendiği küresel piyasalarda Noel tatili nedeniyle işlemler yapılmıyor.
Küresel emtia piyasalarında Noel tatili öncesi son işlemlerde;
- Brent petrol yüzde 0.41 düşüşle 50.94 dolar,
- Batı Teksas yüzde 0.48 düşüşle 47.97 dolar,
- altın yüzde 0.06 düşüşle 1,871.51 dolar,
- gümüş yüzde 0.43 düşüşle 25.51 dolar,
- bakır yüzde 1.30 artışla 7,847.00 dolar,
- platin yüzde 0.61 artışla 1,023.96 dolar,
- paladyum yüzde 0.01 düşüşle 2,329.64 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada Cuma günü, gram altın 458 liraya, çeyrek altın 750 liraya, Cumhuriyet altını da 2,989 liraya yükseldi.
İş Yatırım'ın Noel tatili öncesine ilişkin emtia piyasaları analizinde şöyle denildi:
"Altın yatırımcıları ABD mali destek paketine yönelik gelişmeleri izlemeye devam ediyor.
"Paketin içeriği ve büyüklüğü ABD Başkanı Donald Trump tarafından Salı günü yetersiz bulunmuştu.
"Ancak, Temsilciler Meclisi'nde yeni bir anlaşmaya varılamaması, Noel öncesinde değerli metal üzerinde sert fiyatlamalara sebep olmadı.
"Spot altın üzerinde 1880 dolar seviyesi gün içinde direnç işlevi görürken, kapanışa doğru yüzde 0.33 primle 1879 seviyelerinde fiyatlandı.
"LME (London Metal Exchange - Londra Metal Borsası) metallerinin genelinde hacimsiz olmakla beraber alıcılı bir gün geride bırakıldı.
"Üç ay vadeli bakır negatif ayrışarak günü yüzde 0.7 kayıpla tamamlarken, alüminyum ve çinko kontratları yüzde 1.0 civarında değer kazandı.
"Aktif vade WTI (Batı Teksas hampetrolü) ve Brent kontratları uzun bir sürenin ardından, yeni bir koronavirüs mutasyonunun dünyanın bazı bölgelerine yayılması ve ülkeler arası dolaşımı kısıtlamaya yönelik atılan adımlarının enerji talebine yönelik riskler oluşturması sebebiyle haftalık bazda değer kaybetti.
"Şubat vadeli WTI ve Brent kontratları ABD kapanışına doğru sırasıyla 48.15 dolar ve 51.20 dolar seviyelerinde yatay hareket etti."