2020 yılının ilk günlerinden itibaren İŞKUR ilanları aracılığıyla bu yıl 827 binden fazla vatandaş iş buldu. Kurumun resmi internet sitesinden yeni yayımlanan ilanlarla 15 bin üzerinde acil personel aranıyor. Kamu ve özel sektördeki açık işler İŞKUR'un internet sitesinden görülebiliyor. Başvurular da İŞKUR'un internet sitesi üzerinden yapılabiliyor. Bu kapsamda İŞKUR internet sitesinde yer alan ilanları inceleyebilir ve aradığınız mesleği yazıp kendinize uygun iş fırsatlarını inceleyebilirsiniz.

NASIL BAŞVURULUYOR?

Özel sektördeki açık işler İŞKUR'un internet sitesinden görülebiliyor. Başvurular da site üzerinden yapılabiliyor. Kamudaki güncel iş ilanları ise Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın internet sitesinden takip edilebiliyor.