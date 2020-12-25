EN ÇOK KAZANDIRAN SEKTÖR

Bankacılık endeksi yüzde 0,39, holding endeksi yüzde 0,57 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,21 ile orman, kağıt, basım en çok kaybettiren ise yüzde 1,96 ile spor oldu.