Bankalar değiştiriyor anında yenilendi! 25 Aralık Ziraat, TEB, Akbank taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları

Bankalar kredi faiz oranlarını değiştiriyor. İhtiyaçlarını karşılamak, ev ya da araba almak üzere kredi çekecek olanlar bankaların kredi faiz oranlarını yakından takip ediyor. Bu bağlamda bankalar belirli dönemler arasında yeni fırsatlarını duyururken faiz oranlarında da değişime gidiyor. Bu hafta bazı bankalarda son dakika faiz değişimi yaşandı. İşte 25 Aralık Ziraat, TEB, Akbank taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları

KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU?

İşte banka banka kredi faiz oranlarında son durum...