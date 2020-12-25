382 liraya ulaşan artış! Yüzde 8 ile 10 arası zam konuşuluyor! Emekliye ne kadar ek ödeme verilecek?

Milyonlarca emekli ek ödeme miktarının ne kadar olacağını merak etmeye başladı. Ek ödeme hakkında talepler, maaşın yüzde 4'ü yerine 8-10'una çıkması yönünde. Buna göre gelirlerde 382 liraya varan artış olacak. TÜED tarafından ek ödemenin yüzde 4 yerine 8-10 olması talep ediliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yıl Ramazan ve Kurban Bayramlarında ikramiye alıyorlar. İkramiyenin yanı sıra 3 yılda bir banka promosyonu alan emekliler her ay ise yüzde 4'lük ek ödeme ile gelirlerini artırıyorlar. Peki, emekliye ne kadar ek ödeme verilecek? İşte son detaylar...
EN ÇOK 637 LİRA
TÜED, "Yeni oran yüzde 8-10 olarak belirlensin" talebinde bulunuyor. Bu talep hayata geçerse emekliler maaşlarının yüzde 4'ü yerine yüzde 8 ya da 10'u oranında ek ödeme almaya başlayacak.
Takvim Gazetesi'nin haberine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde oran yüzde 8 olursa 255, yüzde 10 olursa 382 liraya varan artış yaşanacak. 6 bin 375 lira olan en yüksek maaşı alan emekliye 255 lira yerine 510 lira ya da 637 lira ek ödeme verilecek.
YENİ ZAMLAR NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memurlara her Ocak ve Temmuz aylarında zam yapılıyor. Zam oranları enflasyon rakamlarına göre belirleniyor. 2020'nin ikinci 6 aylık enflasyon verilerinin açıklanması ile birlikte yeni zamlar da belli olacak. Yeni zamlar için Aralık enflasyon oranları bekleniyor.
EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Ocak'ta yüzde 3'lük zamma ilaveten 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 4'ü aşan kısmı kadar fark alacak olan memurlar ve memur emeklileri, kesin artışı gösterecek Aralık ayı TÜFE oranını merakla beklemeye başladı.
Yüzde 7.02 çıkan Temmuz-Kasım enflasyonuna göre yüzde 3.02 fark oluşurken, Aralık verisi ile bu oran artıracak ya da azaltacak. Merkez Bankası'nın son beklenti anketinde 2020 enflasyonu yüzde 14.18 olarak tahmin edildi.
Bu tahmin 6 aylık enflasyonun yüzde 7.96 olacağını gösteriyor. Buna göre, memurlar ve memur emeklileri yüzde 3'lük zamma ilaveten yüzde 3.96 fark alacak. En düşük memur emeklisi aylığı 2 bin 814 liradan 3 bin 10 liraya yükselecek.
MEMURA 2 KAZANÇ
En az 3.978 TL maaş, 540 TL aile yardımı
Ocak zammı yüzde 6.96 çıkarsa aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 3 bin 719 liradan 3 bin 978 liraya çıkacak. Memurların aile yardımı da artacak.
Yüzde 6.96 zam ile eş yardımı 375,52 liraya, çocuk yardımı da 0-6 yaş için 82,60, 6 yaş üstü için 41,30 liraya çıkacak. 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur aylık 505,55 lira alıyorken, 540,72 liraya ulaşacak.