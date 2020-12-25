382 liraya ulaşan artış! Yüzde 8 ile 10 arası zam konuşuluyor! Emekliye ne kadar ek ödeme verilecek?

Milyonlarca emekli ek ödeme miktarının ne kadar olacağını merak etmeye başladı. Ek ödeme hakkında talepler, maaşın yüzde 4'ü yerine 8-10'una çıkması yönünde. Buna göre gelirlerde 382 liraya varan artış olacak. TÜED tarafından ek ödemenin yüzde 4 yerine 8-10 olması talep ediliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yıl Ramazan ve Kurban Bayramlarında ikramiye alıyorlar. İkramiyenin yanı sıra 3 yılda bir banka promosyonu alan emekliler her ay ise yüzde 4'lük ek ödeme ile gelirlerini artırıyorlar. Peki, emekliye ne kadar ek ödeme verilecek? İşte son detaylar...

EN ÇOK 637 LİRA

TÜED, "Yeni oran yüzde 8-10 olarak belirlensin" talebinde bulunuyor. Bu talep hayata geçerse emekliler maaşlarının yüzde 4'ü yerine yüzde 8 ya da 10'u oranında ek ödeme almaya başlayacak.