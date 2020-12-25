Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte 4D'li taşeron işçi maaş zammı çalışanlar tarafından heyecanla bekleniyor. Bu bağlamda AÇSHB'nin 4D'li çalışan sürekli işçiler için yapacağı maaş zam oranı konusunda binlerce çalışan yapılan son dakika açıklamalarını takip etmeye başladı. Peki, 4D'li taşeron işçi maaş zammı ne kadar olacak? İşte son dakika gelişmeleri takvim.com.tr'de...

TAŞERON İŞÇİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Her altı aylık dönemde yüzde 4 zam alan taşeron işçilerin maaşları bazı dönemlerde asgari ücretin de altında kalmıştı. Bu gelişmelerin ardından düzenlemeye gidildi ve en düşük taşeron işçi maaşının asgari ücretle eşitlenmesi sağlanmıştı. Taşeron işçilerin yeni zam oranı ile ilgili beklentileri sürüyor. Takvim.com.tr olarak derlediğimiz son gelişmelere göre taşeron işçilerin maaşlarında yüzde 17 oranında bir zam ön görülüyor.