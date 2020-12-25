Bir yandan yeni yıl için geri sayım devam ederken emekliler maaşına yapılacak olacak zammı heyecanla bekliyor. 9 milyonu aşkın SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak'ta maaşları 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında artırılacak. Milyonların beklediği zam oranı 4 Ocak Pazartesi günü belli olacak. Maaşın belli olmasına günler kalan yeni ipuçları da geliyor. Peki, 2021 SGK SSK Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar, kaç lira olacak? İşte detaylar...
EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 7.02 olarak gerçekleşti. Kesin veri için geriye sadece Aralık ayı enflasyon verisi kaldı.
Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki enflasyon tahminine göre ise SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.96'yı bulacak.
Bu tahmin gerçekleşirse, gelirlerde 507,48 liraya varan artış yaşanacak. En yüksek aylık net 6 bin 375 lira 37 kuruştan 6 bin 882 lira 85 kuruşa çıkacak.
5 aylık enflasyon yüzde 7.02 olurken, zammın belli olması için geriye sadece Aralık ayı verisi kaldı.
TAKVİM hem şu ana kadar gerçekleşen enflasyona hem de beklenti anketindeki tahmine göre yeni maaşları hesapladı.
İşte 1.500 ile 2.400 lira arası emekli maaşı alan vatandaşların tahmini zam oranları
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