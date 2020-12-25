Bir yandan yeni yıl için geri sayım devam ederken emekliler maaşına yapılacak olacak zammı heyecanla bekliyor. 9 milyonu aşkın SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak'ta maaşları 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında artırılacak. Milyonların beklediği zam oranı 4 Ocak Pazartesi günü belli olacak. Maaşın belli olmasına günler kalan yeni ipuçları da geliyor. Peki, 2021 SGK SSK Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar, kaç lira olacak? İşte detaylar...

EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 7.02 olarak gerçekleşti. Kesin veri için geriye sadece Aralık ayı enflasyon verisi kaldı.