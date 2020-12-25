UBER taksi nedir? UBER geri mi döndü? UBER taksi, akıllı telefon üzerinden hizmet veren bir yolcu taşıma uygulamasıdır. Geçtiğimiz yıl 16 Ekim'de İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi, UBER faaliyetlerinin durdurulmasına, mobil uygulamasına ve internet sitesine erişimin engellenmesi kararı vermişti. İstinaf Mahkemesi'nden gelen son dakika haberiyle birlikte UBER'in Türkiye'deki faaliyetlerine yönelik flaş bir karar çıktı. Peki, UBER taksi nedir? UBER geri mi döndü? Türkiye'de neden yasaktı? İşte detaylar...
UBER TAKSİ NEDİR?
Uber, akıllı telefon üzerinden hizmet veren bir yolcu taşıma uygulamasıdır. Telefona yüklendikten sonra kullanıcılara gidecekleri yere götürecek ulaşım aracını tespit etme, bulma, çağırma, fiyatını ve güzergahını belirleme hizmeti vermektedir. Kullanıcı gideceği yere taksi, lüks araç ya da herhangi bir araç ile gitme seçeneklerine sahip olabiliyor.
Nereye gidileceği ilk etapta sisteme yazıldığı için şoföre nereye gideceğinizi tarif etmekle uğraşmaya gerek kalmıyor. Uber ulaşım hizmeti kredi kartı ile ödeme imkanı sağladığı için nakit para bulundurma zorunluluğunu da ortadan kaldırmış oluyor. Araç arayanlar ile araç sahiplerini buluşturan sistem Uber, dünyada 315 ülkede hizmet veriyor.
UBER NASIL KULLANILIR?
Uber'i kullanmak için ilk olarak hizmete üye olmak gerekiyor. İster uber.com sitesinden, ister Android veya iPhone uygulamasından üye olabiliyorsunuz. Sonrasında bir araca ihtiyaç duyduğunuzda, uygulama üzerinden alınmak istediğiniz konumu seçiyorsunuz. Konumunuza göre araç talep ettiğinizde, bir sürücü talebinizi üstleniyor.
Daha sonra gitmek istediğiniz yeri seçiyorsunuz ve aracı bekliyorsunuz. Dilerseniz varış noktasını seçtikten sonra, daha araç gelmeden bile yolculuğun ne kadar tutacağını görebiliyorsunuz.
UBER TÜRKİYE'YE GERİ Mİ DÖNÜYOR?
İstinaf mahkemesi aldığı karar ile Uber'e Türkiye'de erişim engeli getiren ilk derece mahkemesi kararını hatalı buldu. İstinaf mahkemesi kararı bozarak Uber'e erişim engelini kaldırdı. Erişim engelinin kaldırılması ile birlikte Uber, taksi ürünüyle Türkiye genelinde faaliyet göstermeye devam edebilecek.
Temasa geçilen Uber Global sözcüsü açıklamasında "Türkiye'ye inanıyoruz ve bağlıyız. İstinaf mahkemesi Uber Taksi ile faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edebileceğimizi teyit ettiği için mutluyuz. Uygulamamızı İstanbul'daki tüm yolcu ve sarı taksi şoförlerine sunmaya devam edeceğiz." dedi
2014 yılından itibaren İstanbul'da hizmet vermeye başlayan Uber'in bugüne dek 4,5 milyondan fazla kişi tarafından indirilerek kullanıldığı belirtilirken erişim engelinin kalkması ile, Uber uygulamasında UberTaksi hizmetinin sunulabileceği ifade edildi. Uber uygulamasını erişim engelinden önce İstanbul'da 14 bin 500 taksi sürücüsü kullanılıyordu.
UBER TÜRKİYE'DE NEDEN YASAKLANDI?
2018 Mart ayında Uber'e ilişkin olarak taksici dernekleri dava açmış ve bu dava sonucunda 2019 yılında Uber'in Türkiye'deki tüm faaliyetleri sonlandırılmış web sitesi ve uygulamalarına da erişim engeli gelmişti. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, konuyla ilgili hazırlanan bir raporda, "Uber ya tamamen engellenmeli ya da yasal meşruiyete kavuşturulmalı" önerisini sunmuştu.
Uber 2010 yılından bu yana hizmet gösteriyor ve toplamda 15 milyardan fazla yolculuğa erişti. Uber, 66 ülkede 700'den fazla şehirde günde 19 milyon yolculuk yapılmasına imkan sağlıyor.
Türkiye'de Uber kullanmak yasaklanmıştı. Peki Uber Türkiye'de neden yasaklandı? Uygulamadan en çok şikayetçi olan taksiciler, Uber sisteminin Türkiye'de vergi ödemediğini, bunun da haksız kazanç olduğunu dile getiriyor ve "Taksiciler plaka alıp vergi ödüyor. Uber uygulamasının hesapları Hollanda bankalarıyla çalıştığı için hiçbir şekilde vergi ödenmiyor." iddiasında bulunuyorlar.
Taksiciler vergi ödemiyor dese de firma ödediğini söylüyor. Şirket, yasal mevzuata uygun çalıştıklarını ileri belirtiyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Uber Genel Merkezi, "İstanbul'daki UberXL araçlarımızda Ulaştırma Bakanlığı'ndan ve İstanbul Belediyesi'nden gerekli belgeler temin edildi ve vergimizi vererek çalışıyoruz. Gerekli belgelere (D2) sahip olduğumuz için korsan diye tabir edilen yasadışı taşımacılık unsurlarına uygulanan cezalar bize uygulanmamalı. Amerika'da New York, San Francisco, Los Angeles, Fransa'da Paris Uber'in en yaygın olarak kullanıldığı şehirlerden. Uber, ulaşım teknolojisiyle şehirlere katkı sağlamak için bütün dünyada bakanlıklar ve belediyeler ile el ele çalışıyor" açıklamasında bulunmuştu.