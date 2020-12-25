UBER TÜRKİYE'DE NEDEN YASAKLANDI?

2018 Mart ayında Uber'e ilişkin olarak taksici dernekleri dava açmış ve bu dava sonucunda 2019 yılında Uber'in Türkiye'deki tüm faaliyetleri sonlandırılmış web sitesi ve uygulamalarına da erişim engeli gelmişti. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, konuyla ilgili hazırlanan bir raporda, "Uber ya tamamen engellenmeli ya da yasal meşruiyete kavuşturulmalı" önerisini sunmuştu.

Uber 2010 yılından bu yana hizmet gösteriyor ve toplamda 15 milyardan fazla yolculuğa erişti. Uber, 66 ülkede 700'den fazla şehirde günde 19 milyon yolculuk yapılmasına imkan sağlıyor.

Türkiye'de Uber kullanmak yasaklanmıştı. Peki Uber Türkiye'de neden yasaklandı? Uygulamadan en çok şikayetçi olan taksiciler, Uber sisteminin Türkiye'de vergi ödemediğini, bunun da haksız kazanç olduğunu dile getiriyor ve "Taksiciler plaka alıp vergi ödüyor. Uber uygulamasının hesapları Hollanda bankalarıyla çalıştığı için hiçbir şekilde vergi ödenmiyor." iddiasında bulunuyorlar.

Taksiciler vergi ödemiyor dese de firma ödediğini söylüyor. Şirket, yasal mevzuata uygun çalıştıklarını ileri belirtiyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Uber Genel Merkezi, "İstanbul'daki UberXL araçlarımızda Ulaştırma Bakanlığı'ndan ve İstanbul Belediyesi'nden gerekli belgeler temin edildi ve vergimizi vererek çalışıyoruz. Gerekli belgelere (D2) sahip olduğumuz için korsan diye tabir edilen yasadışı taşımacılık unsurlarına uygulanan cezalar bize uygulanmamalı. Amerika'da New York, San Francisco, Los Angeles, Fransa'da Paris Uber'in en yaygın olarak kullanıldığı şehirlerden. Uber, ulaşım teknolojisiyle şehirlere katkı sağlamak için bütün dünyada bakanlıklar ve belediyeler ile el ele çalışıyor" açıklamasında bulunmuştu.



