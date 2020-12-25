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    2 milyon gence fırsatı

    'nca düzenlenen sanal kariyer ları 15-34 yaş arası iş arayan 2 milyonun üzerinde genç için umut kapısı oldu. 11 ilden katılımın olduğu 'sanal fuarının' dördüncüsü de dün başladı. Sanal fuar süresince 300 bine yakın genç fuarlara kayıt oldu, 200 bine yakın özgeçmiş firmalara iletildi, 10 bini aşkın kişi işe yerleştirildi.

    Hazal Ateş
    2 milyon gence istihdam fırsatı

    Türkiye İş Kurumu'nca düzenlenen sanal kariyer ları 15-34 yaş arası iş arayan 2 milyonun üzerinde genç için umut kapısı oldu. 11 ilden katılımın olduğu 'sanal fuarının' dördüncüsü de dün başladı. Sanal fuar süresince 300 bine yakın genç fuarlara kayıt oldu, 200 bine yakın özgeçmiş firmalara iletildi, 10 bini aşkın kişi işe yerleştirildi.

    Gençler Türkiye'nin neresinde olursa olsun tek tıkla online olarak CV'lerini bırakırken, firmalar ile de görüntülü görüşüp, mülakat yapabiliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, istihdam potansiyeli yüksek firmaların fuarda iş arayanlarla buluştuğunu belirterek, yoğun ilgiden memnun olduklarını söyledi.

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    Haberler Ekonomi 2 milyon gence istihdam fırsatı