Çanakkale Köprüsü Eyfel’i geçti

Çanakkale Boğazı'nın Avrupa ve Asya yakalarını birleştirecek '1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayaklarının yüksekliği, Fransa'nın başkenti Paris'in simgesi Eyfel Kulesi'ni geçti.
Eyfel'in yüksekliği 300 metre. 1915 Çanakkale Köprüsü ise su üzerinde Çanakkale Savaşları'nı simgeleyen 318'er metre yüksekliği ile Eyfel'i geçmiş durumda. Köprünün denizdeki dip derinliğiyle yüksekliği ise 334'er metre oldu. Köprü tamamlandığında, dünyanın en önemli ulaşım noktalarından biri olacak.
Eyfel'in yüksekliği 300 metre. 1915 Çanakkale Köprüsü ise su üzerinde Çanakkale Savaşları'nı simgeleyen 318'er metre yüksekliği ile Eyfel'i geçmiş durumda. Köprünün denizdeki dip derinliğiyle yüksekliği ise 334'er metre oldu. Köprü tamamlandığında, dünyanın en önemli ulaşım noktalarından biri olacak.