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    • Ekonomi
    • 30.11.2020 Gazete
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    Köprüsü Eyfel’i geçti

    Boğazı'nın Avrupa ve Asya yakalarını birleştirecek ''nün ayaklarının yüksekliği, 'nın başkenti 'in simgesi 'ni geçti.

    Çanakkale Köprüsü Eyfel’i geçti
    Çanakkale Boğazı'nın Avrupa ve Asya yakalarını birleştirecek '1915 Köprüsü'nün ayaklarının yüksekliği, 'nın başkenti 'in simgesi 'ni geçti.

    Eyfel'in yüksekliği 300 metre. ise su üzerinde Çanakkale Savaşları'nı simgeleyen 318'er metre yüksekliği ile Eyfel'i geçmiş durumda. Köprünün denizdeki dip derinliğiyle yüksekliği ise 334'er metre oldu. Köprü tamamlandığında, dünyanın en önemli ulaşım noktalarından biri olacak.
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