Pandemiyle büyümesi hızlanan e-ticarette yol haritası hazırlandı. Yerli firmaların pazara girişi desteklenecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı, toptan, perakende ve e-ticarette yeni döneme ilişkin 2021 yılı yol haritasını hazırladı. Buna göre; e-ticaret desteklenecek, güvenin sağlanması konusundaki çalışmalar hızlı şekilde tamamlanacak. Güven damgalı e-ticaret sitesi sayısı 100'e çıkacak. İşte atılacak adımlar.
KOLAY VE GÜVENLİ TİCARET
Türkiye kalite odaklı, yenilikçi yaklaşım ve uygulamalarla ticaretin kolay, güvenli yapıldığı, tüketici haklarının gözetildiği önemli ticaret merkezlerinden biri haline getirilecek. Tüketicilerin faydası gözetilerek toptan ve perakende ticaret sektöründe piyasa işleyişinde karşılaşılabilecek aksaklıklar giderilecek.
SATIŞTA YENİ DÖNEM
Perakende bilgi sisteminin yazılım işlemleri yeni yılda tamamlanacak.
Ticarette güvenin sağlanmasına yönelik mevzuat çalışmaları da tamamlanacak.
Türkiye'nin rekabet avantajı olan bölgelerde pazar payı artırılacak.
İhracatın e-ticaret üzerinden de artırılması için firmaların elektronik pazar yerlerinde bulunmaları desteklenecek. e-ticaret sitelerine yönelik üyelik giderleri desteklenecek.
Ürünlerin iade alınması süreçleri de kolaylaştırılacak.
Gümrük beyannamesi ile yurt dışına çıkan malların geri gelmesi durumunda vergi muafiyeti ile yurda girmesi için gerekli yazışmalar elektronik ortamda yapılacak.
TÜKETİCİYE KORUMA
Tüketicinin korunması için mevzuat güncellenecek; piyasa gözetim, denetim çalışmaları etkinleştirilecek.
Tüketicilere yönelik hizmet memnuniyet endeksi oluşturulacak.
e-ticarette ürün güvenliği denetimlerinin sağlanması konusunda model geliştirilecek ve ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeler yapılacak.
e-ticarete konu ürünlerin ürün güvenliği denetimlerini de içeren Ürünlerin Uygunluğu ile Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik Taslağı tamamlanarak yürürlüğe konulacak.