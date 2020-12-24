Pandemiyle büyümesi hızlanan e-ticarette yol haritası hazırlandı. Yerli firmaların pazara girişi desteklenecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı, toptan, perakende ve e-ticarette yeni döneme ilişkin 2021 yılı yol haritasını hazırladı. Buna göre; e-ticaret desteklenecek, güvenin sağlanması konusundaki çalışmalar hızlı şekilde tamamlanacak. Güven damgalı e-ticaret sitesi sayısı 100'e çıkacak. İşte atılacak adımlar.