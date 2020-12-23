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    • Ekonomi
    • 23.12.2020 23:58
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    • 23.12.2020 23:58
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    Anında 1.500 TL ödeniyor! Ayrıca tanıdığını getir 100 lira al! , Fibabank, Garanti, İş sı, Şekerbank...

    Anında 1.500 TL ödeniyor! Ayrıca tanıdığını getir 100 lira al! , Fibabank, Garanti, İş sı, Şekerbank fırsatları devam ediyor. 3 yıl maaşını belirli bankadan alacağını taahüt eden emeklilere 500 liradan 1.300 liraya kadar promosyon ödemesi yapılmakta. Maaşı yeni bağlanan emekliler için fırsat henüz bitmedi. Maaş miktarına göre en az 500, 625 ve 750 lira ödeniyor. Ödemeler 1.500 liraya kadar çıkıyor. Ödemelerin miktarı ve ek olarak emekliye sunulan fırsatlar dikkat çekti. Denizbank'ta emekli yakınını getiren emekliler için tutar 100 lira daha artmaktadır.

    takvim.com.tr
    Anında 1.500 TL ödeniyor! Tanıdığını getirene de 100 lira

    Yeni emekli olanlar ve henüz promosyon için banka seçmemiş olan emekliler için fırsatlar sürerken gözler hangi bankanın ne kadar ödeme yaptığına çevrildi. Bu bağlamda çeşitli fırsatlar öne çıkarken fırsatlar dikkat çekiyor. Promosyon az 500 lira ile başlıyor ve bu tutar 1.500 liraya kadar çıkıyor. 3 yıl emekli maaşınızı belirli bankadan alma sözüyle promosyon ödemenizi alabilir ve bankanız tarafından size sunulan ek fırsatlardan yararlanabilirsiniz. Haberimizin içerisinde hangi banka tarafından ne kadar ödeme yapıldığını detaylı bir şekilde derledik. Haberimizin içerisinde tüm bankaların promosyon tekliflerini ve avantajlarını bulabilirsiniz.

    BAŞVURU YAPIP ÖDEMENİZİ ALIN

    Emekliler, dul ve yetimlere promosyon fırsatı sürüyor. İlk kez 2017'de hayata geçen promosyonda, 3 yıllık taahhüt süresi dolanlar ya da yeni emekli aylığı bağlananlar bankaya başvurusunu yapıp ödemesini alıyor.

    HANGİ BANKA NE KADAR ÖDÜYOR?

    DENİZBANK: 675, 850, 1.000 lira. Emekli yakınını yönlendirenlere de her emekli için 100 lira.

    AKBANK: 850, 1.050, 1.250 lira.

    FİBABANKA: 500, 625, 750 lira.

    GARANTİ BBVA: 800, 1.000, 1.200 lira.

    HALKBANK: 500, 625, 750 lira.

    ING: 500, 625, 750 lira. Ayrıca Turuncu Ekstra ile 750 lira harcama yapılan her ay için 50 lira, 36 ayda 1.800 lira.

    İŞ BANKASI: 750, 875, 1.000 lira.

    QNB FİNANSBANK: 850, 1.100, 1.300 lira.

    ŞEKERBANK: 650, 800, 1.000 lira. Ayrıca 1.000 liralık kredi kartı alışverişine 200 lira bonus.

    VAKIFBANK: 500, 625, 750 lira.

    YAPI KREDİ: 1.000, 1.250, 1.500 lira.

    ZİRAAT BANKASI: 500, 625, 750 lira.
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    Haberler Ekonomi Anında 1.500 TL ödeniyor! Ayrıca tanıdığını getir 100 lira al! Yapı Kredi, Fibabank, Garanti, İş Bankası, Şekerbank...