Yeni emekli olanlar ve henüz promosyon için banka seçmemiş olan emekliler için fırsatlar sürerken gözler hangi bankanın ne kadar ödeme yaptığına çevrildi. Bu bağlamda çeşitli fırsatlar öne çıkarken fırsatlar dikkat çekiyor. Promosyon az 500 lira ile başlıyor ve bu tutar 1.500 liraya kadar çıkıyor. 3 yıl emekli maaşınızı belirli bankadan alma sözüyle promosyon ödemenizi alabilir ve bankanız tarafından size sunulan ek fırsatlardan yararlanabilirsiniz. Haberimizin içerisinde hangi banka tarafından ne kadar ödeme yapıldığını detaylı bir şekilde derledik. Haberimizin içerisinde tüm bankaların promosyon tekliflerini ve avantajlarını bulabilirsiniz.

BAŞVURU YAPIP ÖDEMENİZİ ALIN

Emekliler, dul ve yetimlere promosyon fırsatı sürüyor. İlk kez 2017'de hayata geçen promosyonda, 3 yıllık taahhüt süresi dolanlar ya da yeni emekli aylığı bağlananlar bankaya başvurusunu yapıp ödemesini alıyor.