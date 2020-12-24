BİM ve ŞOK marketler aldıkları yeni kararı müşterilerine duyurdu. Yeni bir karar alınana kadar bu şekilde devam edileceği bilgisi paylaşıldı. Türkiye'nin 81 ilindeki şubeleriyle müşterilerine hizmet sunan BİM ve ŞOK market zincirleri aldıkları yeni kararı duyurdu. Bilindiği üzere BİM'de aktüel ürünler salı ve cuma günleri, ŞOK'ta ise çarşamba ve cumartesi günleri satışa çıkıyordu. BİM aldığı yeni kararla cuma günü satışa sunulan aktüel ürünlerin çarşamba gününden itibaren raflarda olacağını belirtti. ŞOK ise cumartesi günü satışa sunulan ürünlerin cuma gününden itibaren satışa olacağını açıkladı

BİM'DEN AKTÜEL KATALOĞ ÜRÜNLERİYLE İLGİLİ KARAR

BİM'in internet sitesinde "Değerli Müşterilerimiz, Koronavirüsle mücadele kapsamında devam eden hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamsaı nedeniyle Cuma Aktüel ürünlerimizin satış gününde değişikliğe gidilmiştir. Bu kapsamda siz değerli müşterilerimize daha sağlık hizmet sunmak amacıyla Cuma günleri satışa sunulan Aktüel ürünlerimiz yeni bir duyuruya kadar ÇARŞAMBA günleri satışa sunulacaktır." ifadelerine yer verildi.