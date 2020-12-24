Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,59 değer kazanarak günü 1.426,00 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, 1.432,28 puanla da rekor seviyeyi gördü.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,34 puan artarken, toplam işlem hacmi 35,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi değişim göstermezken, holding endeksi yüzde 1,01 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 9,56 ile madencilik, en çok kaybettiren ise yüzde 1,85 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.
Gün boyunca alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı sonrasında günü 1.426,00 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, 1.432,28 puanla da rekor seviyeyi gördü.
TCMB, 1 hafta vadeli repo faiz oranını 200 baz puan artırarak yüzde 15'ten yüzde 17'ye çıkardı. Karar sonrasında dolar/TL 7,5520 seviyesini gördü.
Analistler, TCMB'nin faiz kararı ve karar metninde yer alan enflasyonla mücadele ve finansal istikrar vurgusunun Türk lirası varlıklara ilgiyi artırdığını bildirdi.
TCMB tarafından atılan adımların, bankanın kredibilitesini artırması açısından oldukça önemli olduğunu kaydeden analistler, karar metnindeki ifadelerin, bundan sonraki dönemde sözle yönlendirmelerin daha etkili şekilde kullanılacağına da işaret ettiğini söyledi.
Yarın yurt içinde reel kesim güven endeksi, kapasite kullanım oranı ve sektörel güven endekslerinin takip edilebileceğini belirten analistler, yurt dışında Noel tatil tatili nedeniyle bir çok borsanın kapalı olacağını ve düşük hacimli bir seyir izlenebileceğini, ifade etti.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 ve 1.455 seviyelerinin gündeme gelebileceğini, 1.350 seviyesinin destek konumunda olduğunu söyledi.
PİYASALARDA GÜN SONU
Gün içinde en düşük 1.415,35, en yüksek 1.432,28 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,59 değer kazanarak tamamladı - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,30 azalışla 456 bin liraya geriledi.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 8,34 puan artarak 1.426,00 puandan kapandı.
BIST 100 endeksi, güne 6,22 puan ve yüzde 0,44 kazançla 1.423,88 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.415,35, en yüksek 1.432,28 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,59 yükselişle 1.426,00 puandan tamamladı.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,26, sanayi endeksi yüzde 0,82, hizmetler endeksi yüzde 0,27 ve teknoloji endeksi yüzde 0,70 değer kazandı.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 9,28 puan ve yüzde 0,59 kazanımla 1.575,68 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 57'si prim yaptı, 43'ü geriledi. Garanti Bankası, Petkim, Türk Hava Yolları, İpek Doğal Enerji ve Eczacıbaşı İlaç en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
ALTININ ONSU 1.878,40 DOLAR
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.878,40 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,30 düşüşle 456 bin liradan tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,6137 lira, satışta 7,6442 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,6267 lira, satışta 7,6573 lira olarak belirlemişti.
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 9 Kasım 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 14,31'den, bileşik getirisi de yüzde 14,82'den gerçekleşti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2190, sterlin/dolar paritesi 1,3562, dolar/yen paritesi de 103,69 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,03 artarak 51,14 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Borusan Mannesmann
|33,66
|30,60
|10,00
|Koza Altın
|91,40
|83,10
|9,99
|Koza Madencilik
|15,76
|14,33
|9,98
|Gübre Fabrikaları
|62,45
|56,80
|9,95
|Bursa Çimento
|10,17
|9,25
|9,95
|Netaş Telekomünikasyon
|25,46
|23,16
|9,93
|Eczacıbaşı İlaç
|7,93
|7,28
|8,93
|İpek Doğal Enerji
|13,77
|12,65
|8,85
|Anadolu Grubu Holding
|28,00
|26,02
|7,61
|Çemtaş
|16,00
|14,95
|7,02
|Alcatel Lucent Teletaş
|29,88
|28,20
|5,96
|Tat Gıda
|11,25
|10,82
|3,97
|Aksigorta
|9,25
|8,90
|3,93
|İş Yatırım Menkul Değerler
|16,39
|15,82
|3,60
|Ülker Bisküvi
|22,84
|22,08
|3,44
|Aksa
|13,32
|12,92
|3,10
|Kordsa Teknik Tekstil
|15,97
|15,50
|3,03
|Otokar
|282,00
|274,50
|2,73
|Türk Hava Yolları
|12,80
|12,46
|2,73
|Pegasus
|72,30
|70,50
|2,55