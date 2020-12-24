



Bankacılık endeksi değişim göstermezken, holding endeksi yüzde 1,01 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 9,56 ile madencilik, en çok kaybettiren ise yüzde 1,85 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.